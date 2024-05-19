دمفريس يمنح إنتر ميلان التعادل أمام لاتسيو بضربة رأس متأخرة في الدوري الإيطالي

سجل دينزل دمفريس هدفا متأخرا بضربة رأس ليمنح إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعادل 1-1 مع ضيفه لاتسيو اليوم الأحد بعدما سجل دايتشي كامادا هدف التقدم للفريق الزائر في الشوط الأول.

ورفع إنتر رصيده إلى 93 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز السابع برصيد 60 نقطة مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم. ويتساوى في الرصيد مع غريمه روما الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم أمام جنوة.

وافتتح كامادا التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 32 بتسديدة منخفضة متقنة من خارج منطقة الجزاء ذهبت باتجاه الزاوية اليمنى، وذلك بعدما حصل الفريقان على عدد من الفرص.

وواصل الفريقان الهجوم بعد نهاية الاستراحة، وأفلت دمفريس من الرقابة عند القائم البعيد إثر ركلة حرة ليلعب ضربة رأس في المرمى ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.