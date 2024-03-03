"دنفر ناغتس" يفوز للمرة الـ6 في دوري كرة السلة الأمريكي

بفضل 35 نقطة من نيكولا يوكيتش و25 نقطة من مايكل بورتر حقق دنفر ناجتس فوزه السادس على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عندما هزم مضيفه لوس أنجليس ليكرز 124-114 الليلة الماضية ليفسد بذلك فرحة نجم صاحب الأرض ليبرون جيمس بإنجازه التاريخي.

واجتذب جيمس الأضواء والاهتمام مبكرا عندما أصبح أول لاعب في تاريخ دوري السلة الامريكي يتجاوز رصيده 40 ألف نقطة لكن ناجتس سيطر على المباراة بعد ذلك عقب تسجيل لاعبه جمال موراي 24 نقطة وتقديمه 11 تمريرة حاسمة لزملائه إلى جانب 18 نقطة من لاعبه آرون جوردون.

وسيطر يوكيتش على 10 كرات مرتدة وسيطر بورتر على عدد مماثل من الكرات المرتدة أيضا.

وفي ليلته التاريخية أحرز جيمس 26 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله روي هاتشيمورا 23 نقطة.

وفي مواجهة أخرى أحرز جالين جرين 34 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة ليقود فريقه هيوستون روكتس للفوز على فينكس صنز 118-109 في ملعب الأخير محققا بذلك أول فوز خارج ملعبه بعد تسع هزائم متتالية بعيدا عن أرضه.

وأضاف فريد فانفليت 24 نقطة لرصيد الفريق الفائز وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه بينما أحرز زميله ألبيرين سينجون 21 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة.

وأحرز كيفن دورانت أعلى حصيلة من النقاط لفينكس وهي 30 نقطة كما سيطر على تسع كرات مرتدة لكن فريقه خسر للمرة الأولى في ملعبه بعد تسعة انتصارات متتالية على أرضه.

وفي بقية مباريات البطولة التي أقيمت الليلة الماضية فاز بروكلين نتس على ضيفه أتلانتا هوكس 114-102 وفاز ميامي هيت في ملعبه على يوتا جاز 126-120.

وبعد وقت إضافي فاز بورتلاند تريل بليزرز خارج أرضه على ممفيس جريزليز 107-100.