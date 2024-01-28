دنفر يهزم فيلادلفيا في دوري السلة الأمريكي

أحرز نيكولا يوكيتش 26 نقطة وسيطر على 16 كرة مرتدة وأضاف زميله جمال موراي 23 نقطة ليقودا فريقهما دنفر ناجتس للفوز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 111-105 في دوري كرة السلة الامريكي الليلة الماضية.

وخاض فيلادلفيا المباراة بدون لاعبه جويل إمبيد حامل لقب أفضل لاعب في الدوري بسبب تورم في ركبته رغم أنه قام بتمارين الإحماء لكن شبكة إي.إس.بي.إن قالت إن الطاقم الفني استبعده من المشاركة ليغيب لرابع مباراة على التوالي في دنفر.

وغاب عن تشكيلة فيلادلفيا أيضا توبياس هاريس بسبب المرض وتريسي ماكسي بسبب التواء في الكاحل ودي أنتوني ميلتون بسبب إصابة في الظهر وروبرت كافينجتون بسبب إصابة في الركبة.

وكان بول ريد أفضلي مسجلي فيلادلفيا برصيد 30 نقطة كما سيطر على 13 كرة مرتدة بينما أحرز زميله كيلي أوبر 25 نقطة.

وفي مواجهة أخرى قلب سان أنطونيو سبيرز تأخره بفارق 15 نقطة ليفوز على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 113-112 بفضل 25 نقطة من ديفن فاسيل و23 نقطة من فيكتور ويمبانياما الذي سيطر أيضا على 10 كرات مرتدة بينما أحرز كيلدون جونسون الرمية الحرة التي حسمت النتيجة لصالح صاحب الارض.

وتقدم مينيسوتا بفارق 12 نقطة في نهاية النصف الأول من المباراة و90-80 مع نهاية الربع الثالث قبل أن ينتفض صاحب الأرض وينتزع التقدم بفضل رمية ثلاثية من لاعبه دوج مكديرموت قبل 8.42 دقيقة من النهاية وبعدها مضت المباراة سجالا لتحسمها الرمية الحرة لجونسون قبل 9.2 ثانية من النهاية.

وحصل مينيسوتا على فرصة للفوز بالمباراة لكن لاعبه كارل أنتوني تاونز أهدر رمية ثلاثية مع صفارة النهاية.

وكان أنتوني إدواردز أفضل مسجلي مينيسوتا برصيد 32 نقطة كما قدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه وأحرز زميله رودي جوبرت 19 نقطة وهي نفس حصيلة تاونز أيضا.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز واشنطن ويزاردز خارج ملعبه على ديترويت بيستونز 118-104 وفاز نيويورك نيكس على ضيفه ميامي هيت 125-109.

وفاز سكرامنتو كينجز على مضيفه دالاس مافريكس 120-115.