دورة الألعاب الأوروبية ستكون حدثا رئيسيا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028

قال رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية اليوم الخميس 16 أيار/مايو 2024، إن دورة الألعاب الأوروبية 2027 في إسطنبول ستكون بمثابة حدث مؤهل كبير لأولمبياد لوس انجليس 2028.

وستستضيف المدينة التركية النسخة الرابعة من الألعاب الأولمبية بعد أن نظمت بولندا منافسات 2023 بمشاركة 29 رياضة.

ولم يتم تحديد مواعيد ألعاب 2027 بعد، لكنها ستقام في شهر يونيو حزيران تقريبا.

وقال سبيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “أعتقد أن إسطنبول تمنحنا فرصة إضافية جديدة للابتكار.

“تقام الألعاب الأوروبية قبل عام واحد من الألعاب الأولمبية في لوس انجليس. وستكون بمثابة حدث مؤهل للألعاب الأولمبية”.

وقال كابرالوس إن المزيد من الاتحادات، بما في ذلك الجمباز، تتطلع إلى إرسال كبار الرياضيين إلى الألعاب الأوروبية.

ويواجه الحدث منافسة شديدة من البطولة الأوروبية، وهو حدث آخر متعدد الرياضات يضم كبار الرياضيين من ألعاب رياضية بما في ذلك ألعاب القوى والجمباز والسباحة والتجديف.

وتتناسب إضافة رياضات جديدة إلى دورة الألعاب الأوروبية 2027 إلى جانب اتاحة التأهل للأولمبياد عن طريقها، مع استراتيجية اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز رؤيتها للأحداث المؤهلة للألعاب.

وبالنسبة لأولمبياد باريس 2024، تنظم اللجنة الأولمبية الدولية سلسلة تصفيات من مرحلتين في مايو أيار ويونيو حزيران للعديد من الرياضات مع أكثر من 150 مقعدا متاحا للتأهل للأولمبياد.

وهذه خطوة تهدف إلى إضافة قيمة إلى الألعاب الأولمبية وخلق فرص تجارية جديدة لأصحاب المصلحة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع إنها تخطط لتوسيع هذا المشروع ليمتد إلى الألعاب الأولمبية في المستقبل.