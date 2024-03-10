دورتموند بعشرة لاعبين يتمسك بالمركز الرابع بالفوز 2-1 على فيردر بريمن

فاز عشرة لاعبين من بروسيا دورتموند 2-1 على مضيفه فيردر بريمن ليحافظ على المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (السبت 9-3-2024).

وتقدم الفريق الزائر، الذي يواجه أيندهوفن في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، في النتيجة بضربة خلفية من دونيل مالين في الدقيقة 21.

وأضاف جيدون سانشو الهدف الثاني، مسجلا أول أهدافه منذ عودته لدورتموند قادما من مانشستر يونايتد في يناير كانون الثاني، من هجمة سريعة ليجعل النتيجة 2-صفر.

وبدا أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب قبل الاستراحة حين تقلص دورتموند إلى عشرة لاعبين بعد طرد مارسيل زابيتسر ببطاقة حمراء مباشرة لتدخل على ميتشل فيزير.

وحاول بريمن العودة للقاء وقلص الفارق عن طريق جاستين نيماه. ورغم إتاحة عدة فرص قرب النهاية لم يتمكن صاحب الأرض من التعادل.

ولدى دورتموند 47 نقطة ليتقدم بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيج، الذي فاز 2-صفر على ضيفه دارمشتاد في وقت سابق اليوم.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.