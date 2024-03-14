دورتموند وأتليتيكو مدريد يبلغان دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

أحرز جيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند هدفا في الدقيقة الثالثة وأضاف ماركو ريوس هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا فريقهما للفوز 2-صفر على أيندهوفن (الأربعاء 13-3-2024) والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في ثلاث سنوات بعد انتصار الفريق 3-1 في مجموع المباراتين.

واطلق سانشو، المعار من مانشستر يونايتد، تسديدته من بين ساقي أحد لاعبي أيندهوفن لترتطم بالقائم ليسجل هدفه الثاني في مباراتين.

وتحسن أداء أيندهوفن، الذي بلغ دور الثمانية بدوري الأبطال لآخر مرة في 2007، بعد الاستراحة واطلق البديل هيرفينج لوزانو تسديدة صاروخية في القائم من 25 مترا في الدقيقة 52.

وراوغ يوهان باكايوكو بعد ذلك المدافع ماتس هوملز لكنه لم يتمكن من التغلب على جريجور كوبيل حارس دورتموند في الدقيقة 70.

وحصل دورتموند على فرصة عبر نيكلاس فولكروج في الدقيقة 77 لكن ريوس فعلها بشكل أفضل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن اقترب أيندهوفن من التسجيل عبر لوك دي يونج.

أتليتيكو يتفوق على إنتر بركلات الترجيح

واحتاج أتليتيكو مدريد الإسباني إلى ركلات الترجيح ليتجاوز إنتر ميلان الإيطالي ويبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء بعد انتهاء المواجهة المثيرة بين الفريقين في دور الستة عشر بالتعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتصدى يان أوبلاك لركلتي ترجيح وسدد لاوتارو مارتينيز ركلته فوق العارضة ليرسل أتليتيكو إلى دور الثمانية بتغلبه 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الإياب 2-1 لصالح الفريق الإسباني بعد شوطين إضافيين.

وافتتح إنتر التسجيل عن طريق فيدريكو ديماركو في الدقيقة 33 لكن أتليتيكو رد بعدها بدقيقتين فقط بهدف عبر أنطوان جريزمان وسجل ممفيس ديباي قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق ليرسل المباراة نحو الشوطين الإضافيين.

وحصل الفريقان على فرص لحسم الفوز في الأشواط الإضافية لكن في النهاية كان فريق المدرب دييجو سيميوني هو من حافظ على أعصابه وأقصى الفريق الإيطالي الذي بلغ المباراة النهائية الموسم الماضي من البطولة.