دورتموند يتقدم في كأس ألمانيا بعد الفوز بركلات الترجيح في فرانكفورت

فاز بروسيا دورتموند على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 4-2 بركلات الترجيح في الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بعدما حول تأخره بهدف ليتعادل 1-1 في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وسدد ريتسو دوان لاعب أينتراخت الكرة فوق العارضة، ثم تصدى الحارس جريجور كوبل لركلة ترجيح نفذها فارس شايبي، بينما حافظ لاعبو دورتموند على هدوئهم وسجلوا جميع ركلاتهم الأربع.

وأتيحت للفريق الزائر فرصة مبكرة عبر تسديدة من كريم أديمي، لكن في الهجمة التالية سجل أنسجار كناوف هدف التقدم لفرانكفورت بعد تمريرة رائعة من ماريو جوتسه، إذ تعاون ثنائي دورتموند السابق لوضع صاحب الأرض في المقدمة بالدقيقة السابعة.

وانطلق دورتموند، الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، بقوة بعد الاستراحة، وسجل جوليان براندت هدف التعادل في الدقيقة 48 من عند القائم البعيد.

وأشرك مدرب دورتموند نيكو كوفاتش، الذي قاد فرانكفورت للفوز بكأس ألمانيا في 2018، المهاجم سيرو جيراسي قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. ومع ذلك، كاد صاحب الأرض أن يسجل مجددا عندما سدد دوان كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 81.

وظن أينتراخت أنه حسم المباراة عندما سجل يوناتان بوركاردت من مسافة قريبة في الدقيقة 115، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل، قبل أن يُهزم الفريق في ركلات الترجيح.