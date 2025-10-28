الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دورتموند يتقدم في كأس ألمانيا بعد الفوز بركلات الترجيح في فرانكفورت

منذ 16 دقيقة
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

A A A
طباعة المقال

فاز بروسيا دورتموند على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 4-2 بركلات الترجيح في الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بعدما حول تأخره بهدف ليتعادل 1-1 في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وسدد ريتسو دوان لاعب أينتراخت الكرة فوق العارضة، ثم تصدى الحارس جريجور كوبل لركلة ترجيح نفذها فارس شايبي، بينما حافظ لاعبو دورتموند على هدوئهم وسجلوا جميع ركلاتهم الأربع.

وأتيحت للفريق الزائر فرصة مبكرة عبر تسديدة من كريم أديمي، لكن في الهجمة التالية سجل أنسجار كناوف هدف التقدم لفرانكفورت بعد تمريرة رائعة من ماريو جوتسه، إذ تعاون ثنائي دورتموند السابق لوضع صاحب الأرض في المقدمة بالدقيقة السابعة.

وانطلق دورتموند، الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، بقوة بعد الاستراحة، وسجل جوليان براندت هدف التعادل في الدقيقة 48 من عند القائم البعيد.

وأشرك مدرب دورتموند نيكو كوفاتش، الذي قاد فرانكفورت للفوز بكأس ألمانيا في 2018، المهاجم سيرو جيراسي قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. ومع ذلك، كاد صاحب الأرض أن يسجل مجددا عندما سدد دوان كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 81.

وظن أينتراخت أنه حسم المباراة عندما سجل يوناتان بوركاردت من مسافة قريبة في الدقيقة 115، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل، قبل أن يُهزم الفريق في ركلات الترجيح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعب نادي الاتحاد السعودي "أحمد حجازي"
الاتحاد يفوز على النصر في قمة مثيرة ويتأهل لدور الثمانية بكأس ملك السعودية
الدوري الإيطالي – نابولي × إنتر ميلان (رويترز)
نابولي يفوز بشق الأنفس على ليتشي ويبتعد بفارق ثلاث نقاط في الصدارة
ميكل أرتيتا
استبعاد ساليبا ومارتينيلي من مواجهة برايتون بكأس الرابطة

الأكثر قراءة

سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟