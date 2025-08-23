دورتموند يتلقى هدفين متأخرين ليتعادل مع سانت باولي بالدوري الألماني

تلقى بروسيا دورتموند هدفين في آخر أربع دقائق ليفرط في تقدمه 3-1 ويكتفي بالتعادل 3-3 مع مضيفه سانت باولي في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل صاحب الأرض هدفا من ركلة جزاء أحرزها دانيل سيناني في الدقيقة 86، قبل أن يحرز القائد إريك سميث هدف التعادل بعدها بثلاث دقائق ليخطف الفريق القادم من هامبورج تعادلا مفاجئا.

وافتتح دورتموند بقيادة مدربه نيكو كوفاتش التسجيل في الدقيقة 34 عندما قابل المهاجم سيرو جيراسي المتمركز عند القائم البعيد تمريرة مارسيل زابيتسر العرضية المتقنة بضربة رأس مثالية، ليحرز هدفه 65 في الدوري الألماني بعد 102 من المباريات. واحتاج خمسة لاعبين فقط في تاريخ المسابقة إلى عدد أقل من المباريات للوصول إلى هذا العدد من الأهداف.

وكان بإمكان لاعب منتخب غينيا أن يضيف هدفا آخر بعدها بخمس دقائق، لكن حارس سانت باولي نيكولا فاسيل تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي سددها المهاجم.

وأنقذ الحارس البوسني فريقه مرة أخرى بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، إذ أبعد ببراعة تسديدة يوليان براندت إلى فوق العارضة، قبل أن يتعادل صاحب الأرض في الدقيقة 50 بفضل ضربة رأس قوية من أندرياس هونتودجي بعد أن فقد دانييل سفينسون لاعب دورتموند الكرة قرب منطقة جزاء فريقه.

وجد دورتموند المزيد من المساحات تدريجيا، واستعاد تقدمه بعد عمل جماعي مميز في منطقة الجزاء، وسدد والتر أنتون كرة غيرت اتجاهها قليلا لتسكن شباك فاسيل في الدقيقة 67.

وبدا أن براندت حسم المباراة بعدها بسبع دقائق، إذ سيطر على تمريرة عرضية لعبها باسكل جروس من 30 مترا، بلمسة واحدة وسدد الكرة ببراعة في المرمى مسجلا الهدف الثالث. لكن سانت باولي قلص الفارق بهدف متأخر من ركلة جزاء نفذها سيناني، والتي شهدت أيضا حصول فيليبو ماني لاعب دورتموند على بطاقة حمراء مباشرة، لتشتعل الأجواء في المباراة الافتتاحية للفريقين بالموسم.

وأكمل سانت باولي عودته بعد ثلاث دقائق عندما سجل سميث هدف التعادل من على حدود منطقة الجزاء.

