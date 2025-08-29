الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
دورتموند يضم المهاجم البرتغالي سيلفا من ولفرهامبتون

منذ 35 دقيقة
بروسيا دورتموند

أعلن ولفرهامبتون واندرارز وبروسيا دورتموند اليوم الجمعة رحيل المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا عن الفريق الإنجليزي للانضمام إلى دورتموند بعقد يستمر حتى يونيو حزيران 2030.

وقالت تقارير إعلامية إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي خاض مباراته الدولية الأولى العام الماضي، انضم للفريق الألماني في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 22.5 مليون يورو (26.34 مليون دولار).

وانضم سيلفا إلى ولفرهامبتون عام 2020، لكنه قضى أغلب السنوات الثلاث الماضية معارا، إذ لعب مع أندرلخت وآيندهوفن ورينجرز ولاس بالماس. وسجل عشرة أهداف في الدوري الإسباني مع لاس بالماس خلال 24 مباراة في الموسم الماضي.

وقال سيلفا في بيان نشره دورتموند “أعرف دورتموند كناد مفعم بالشغف يتمتع بجماهير رائعة. والآن، أشعر بالفخر والترقب الكبير لكوني سأصبح جزءا منه”.

وأضاف “أريد أن أتأقلم سريعا، وأن أبذل قصارى جهدي وأقوم بدوري لضمان نجاحنا كفريق واحد”.

وتعادل دورتموند، المشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في مباراته الأولى في الدوري الألماني أمام سانت باولي، وسيستضيف أونيون برلين يوم الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

