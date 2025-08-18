دورتموند يعلن انتقال المهاجم آلير بشكل دائم إلى أوتريخت

أعلن بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين انتقال مهاجمه القادم من ساحل العاج سيباستيان آلير بشكل دائم إلى أوتريخت الهولندي بعد ثلاث سنوات قضاها مع دورتموند.

وأنهى اللاعب (31 عاما)، الذي كان معارا إلى أوتريخت منذ بداية العام، فترة مليئة بالتقلبات مع دورتموند بعد تعافيه من السرطان والعودة للملاعب.

وأصيب آلير بسرطان الخصية بعد وقت قصير من انضمامه للنادي قادما من أياكس أمستردام في يوليو حزيران 2022.

وخضع المهاجم في الشهور التالية لجراحتين وعلاج كيماوي قبل العودة للملاعب في أوائل عام 2023.

وشارك آلير في 33 مباراة بالدوري الألماني وسجل خلالها تسعة أهداف.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند “كتب سيباستيان قصة مميزة هنا. إنه حارب السرطان بقوة مذهلة.

“يعود الآن إلى أوتريخت، الفريق الذي يعني له الكثير ولعب معه بانتظام في الشهور الأخيرة. نتمنى له كل التوفيق في المستقبل، وقبل كل شيء، أن يكون بصحة جيدة”.

ودافع آلير عن ألوان قميص أوتريخت في بداية مسيرته بين عامي 2015 و2017.