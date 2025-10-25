دورتموند يفوز في اللحظات الأخيرة 1-صفر على كولن

سجل ماكسيميليان باير هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود بروسيا دورتموند لفوز صعب 1-صفر على كولن، محققا انتصاره الأول في ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وضمن هدف باير الحاسم، أول فوز لدورتموند بعد التعادل مع رازن بال شبورت لايبزيج، ثم الهزيمة في الجولة الماضية أمام بايرن ميونيخ المتصدر.

ورفع هذا الفوز رصيد دورتموند، صاحب المركز الثالث والذي فاز 4-2 في كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، إلى 17 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف بايرن.

وشهد الشوط الأول فرصا للفريقين، إذ اقترب اللاعب الواعد سعيد الملا من التسجيل لكولن، لكن زميله الحارس مارفين شبيبه كان الأبرز بتصديات مذهلة، من بينها محاولات من مدى قريب من كريم أديمي وسيرو جيراسي.

وتراجعت الوتيرة بعد الاستراحة، واضطر كولن للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد نفاد التبديلات إثر إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها تيمو هوبرس، الذي خرج محمولا على محفة.

ومع ضغط صاحب الأرض للاستفادة من التفوق العددي، أنقذ شبيبه فريقه مرة أخرى في الدقيقة 90، عندما أبعد تسديدة غيرت اتجاهها من جوليان براندت.

لكنه لم يتمكن من التصدي لتسديدة باير التي أبدلت اتجاهها وتجاوزت خط المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ويملك دورتموند 17 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الثاني وله 19 نقطة بعد الفوز 6-صفر في أوجسبورج. ويتصدر بايرن وله 24 نقطة بعد فوزه 3-صفر في ملعب بروسيا مونشنجلادباخ.

ويحتل كولن المركز الثامن وله 11 نقطة.