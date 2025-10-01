دورتموند يهزم بيلباو 4-1 بدوري الأبطال

كاد بروسيا دورتموند أن يهدر تقدمه بهدفين للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء قبل أن يتمالك نفسه ليفوز 4-1 على ضيفه أتليتيك بيلباو.

وبدا دورتموند، الذي لا يعرف الخسارة في كل المسابقات هذا الموسم، وكأنه تعلم الدرس بعد أن استقبل هدفين بشكل مذهل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليكتفي بالتعادل 4-4 مع يوفنتوس في الجولة الأولى.

وفي مواجهة اليوم الأربعاء، تقدم الفريق الألماني 2-صفر عن طريق من دانييل سفينسون وكارني تشوكويميكا في كل شوط.

لكن الفريق الإسباني تحسن في الشوط الثاني وقلص الفارق عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 61 قبل أن يهدر عدة فرص لمعادلة النتيجة في نهاية مثيرة.

وسجل مهاجم دورتموند سيرو جيراسي، العائد من الإصابة، الهدف الثالث بتسديدة غيرت اتجاهها قبل ثماني دقائق من النهاية ليعيد التقدم بفارق هدفين قبل أن يضيف جوليان براندت هدفا آخر في الوقت بدل الضائع ليضمن الفوز.