الخميس 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دورتموند يهزم بيلباو 4-1 بدوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

A A A
طباعة المقال

كاد بروسيا دورتموند أن يهدر تقدمه بهدفين للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء قبل أن يتمالك نفسه ليفوز 4-1 على ضيفه أتليتيك بيلباو.

وبدا دورتموند، الذي لا يعرف الخسارة في كل المسابقات هذا الموسم، وكأنه تعلم الدرس بعد أن استقبل هدفين بشكل مذهل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليكتفي بالتعادل 4-4 مع يوفنتوس في الجولة الأولى.

وفي مواجهة اليوم الأربعاء، تقدم الفريق الألماني 2-صفر عن طريق من دانييل سفينسون وكارني تشوكويميكا في كل شوط.

لكن الفريق الإسباني تحسن في الشوط الثاني وقلص الفارق عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 61 قبل أن يهدر عدة فرص لمعادلة النتيجة في نهاية مثيرة.

وسجل مهاجم دورتموند سيرو جيراسي، العائد من الإصابة، الهدف الثالث بتسديدة غيرت اتجاهها قبل ثماني دقائق من النهاية ليعيد التقدم بفارق هدفين قبل أن يضيف جوليان براندت هدفا آخر في الوقت بدل الضائع ليضمن الفوز.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعبو نادي موناكو
ركلة جزاء تقود موناكو للتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي
غابرييل مارتينيلي
هدف مارتينيلي يمهد طريق أرسنال للفوز 2-صفر على أولمبياكوس
الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - يوفنتوس ضد إنتر ميلان - رويترز
فياريال ينتزع التعادل 2-2 مع يوفنتوس بدوري الأبطال

الأكثر قراءة

العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب