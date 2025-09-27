دورتموند يهزم ماينتس 2-صفر في رابع انتصاراته على التوالي بالدوري

تغلب بروسيا دورتموند 2-صفر على عشرة لاعبين من ماينتس اليوم السبت، إذ سجل دانييل سفينسون وكريم أديمي هدفين قادا الفريق لفوزه الرابع تواليا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم وتمديد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في المسابقة.

وحافظ دورتموند، الذي يستضيف أتليتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، على سجله خاليا من الهزائم في 13 مباراة متتالية في الدوري، بحساب نتائج الموسم الماضي، ولم يستقبل أي هدف في المسابقة خلال آخر أربع مباريات.

ويحتل دورتموند بقيادة المدرب نيكو كوفاتش المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي فاز 4-صفر على فيردر بريمن أمس الجمعة.

وسيطر دورتموند على مجريات اللعب منذ البداية وتقدم في الدقيقة 27 عندما حول سفينسون تمريرة جوليان براندت إلى داخل الشباك.

وقدم الدولي الألماني براندت تمريرة حاسمة أخرى استغلها أديمي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وتلقى ماينتس ضربة أخرى في الدقيقة 67 عندما طُرد حارسه روبن زينتنر بداعي عرقلة أديمي خارج منطقة الجزاء، لكن بحلول ذلك الوقت، كانت المباراة تبدو محسومة في ظل سيطرة دورتموند بشكل كبير.

وكاد براندت أن يسجل في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لكن الحارس البديل لاسه ريس تصدى للكرة لتمر فوق العارضة.