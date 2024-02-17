دورتموند يُعادل مضيفه فولفسبورج (1-1) بالدوري الألماني

حصد كل من بروسيا دورتموند ومضيفه فولفسبورج نقطة واحدة بتعادلهما 1-1، اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، ليظل الفريق الزائر بالمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى لألماني لكرة القدم متأخرا بفارق خمس نقاط عن شتوتجارت صاحب المركز الثالث.

وتقدم دورتموند عندما فشل مدافعو فولفسبورج في إبعاد تسديدة ماركو رويس ليحولها الحارس كوين كاستيلس في اتجاه المهاجم نيكلاس فولكروج الذي وضع الكرة في المرمى.

وسنحت فرصتان لكيفن بيرنس لاعب فولفسبورج في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بينهما تسديدة ارتطمت في إطار المرمى لكن يانيك جيرهارت أدرك التعادل في الدقيقة 64 عندما وضع الكرة بضربة رأس من مدى قريب في المرمى.

وتوقفت المباراة بشكل متكرر عندما ألقت الجماهير كرات تنس على أرض الملعب في احتجاج مستمر من المشجعين على الاستثمار الأجنبي المخطط له في الدوري الألماني.

ويملك دورتموند 41 نقطة متقدما بأربع بفارق نقاط على رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الخامس وخمس خلف شتوتجارت الذي فاز 2-1 على ملعب دارمشتات رغم لعبه بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.