دوري أبطال آسيا.. العين الإماراتي يحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه

حقق فريق العين الإماراتي، (السبت 25-5-2024)، لقب بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن نجح في إلحاق هزيمة ثقيلة ضد يوكوهاما مارينوس الياباني (5-1) في إياب الدور النهائي للبطولة.

وعوض العين، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو، خسارته في مباراة الذهاب (1-2)، ليحقق بذلك اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة عام 2003.

واستهل العين المباراة التي جرت في ستاد هزاع بن زايد بتسجيل هدفين متتاليين عبر المغربي سفيان رحيمي (د 8) وكاكو عبر ضربة جزاء (د 33)، قبل أن ينجح الفريق الياباني في تقليص الفارق بواسطة يان ماتيوس (د 40).

وكانت نقطة التحول في المباراة لحظة طرد حارس مرمى فريق يوكوهاما ويليام بوب في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول نتيجة عرقلته لرحيمي بعد انفراده بالمرمى.

وفي الشوط الثاني اكتسح العين المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف عبر سفيان رحيمي (د 67) ولابا كودجو فودوه (د 90+1، 90+5).

وبهذا اللقب يكون العين قد حجز المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، ليلحق بالهلال السعودي، أوراوا ردي دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.