دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب تأخره إلى فوز ثمين على سان جيرمان

سجل المهاجم البرازيلي رافينيا هدفين ليقود برشلونة للفوز 3-2 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء 0-4-2024).

ولم يكن لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ظهور واضح في المباراة التي قدم فيها برشلونة الفائز باللقب خمس مرات أداء دفاعيا قويا حد من خطورة قائد فرنسا.

وهيمن فريق المدرب تشابي هرنانديز على مجريات اللعب في بداية المباراة أمام الفريق الساعي للفوز بالبطولة لأول مرة وتقدم بتسديدة من رافينيا الذي استغل كرة عرضية أخفق حارس المرمى جيانلويجي دوناروما في إبعادها من منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وبدا دوناروما متوترا ومرتبكا عدة مرات خلال المباراة إذ لم تكن بعض قراراته موفقة إضافة إلى التردد وهو ما كاد أن يمنح برشلونة التقدم في بداية الشوط الأول.

لكن سان جيرمان رفع مستواه في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 48 بتسديدة قوية من عثمان ديمبلي قبل أن يحرز فيتينا الهدف الثاني مكللا هجمة مرتدة سريعة باغتت برشلونة.

ولعب رافينيا تسديدة مباشرة رائعة مستغلا تمريرة متقنة من البديل بيدري ليدرك التعادل ويخيم الصمت على جماهير صاحب الضيافة.

وواصل برشلونة ضغطه إلى أن سجل أندرياس كريستنسن هدف الفوز في الدقيقة 77 مستغلا تردد دوناروما في إبعاد ركلة ركنية ليحولها لاعب برشلونة إلى داخل الشباك. ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وأبلغ رافينيا الصحفيين “لقد كانت أمسية رائعة، ليس بالنسبة لي وحدي، وإنما بالنسبة للفريق أيضا.

“عملنا بجد لنقدم مثل هذا الأداء، والتصميم في مثل هذه الأجواء الرائعة، هذا علامة إيجابية في طريقنا للأمام”.