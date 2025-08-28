دوري أبطال أوروبا.. من هي الأندية المتأهلة ومتى ستجري القرعة؟

فيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وتُقسم الفرق إلى أربعة تصنيفات. وسيلعب كل فريق ضد فريقين آخرين من كل تصنيف، على أن تقام مباراة على أرضه وأخرى خارجها.

التصنيفات المتوقعة

التصنيف الأول: باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وإنتر ميلان وتشيلسي وبروسيا دورتموند وبرشلونة.

التصنيف الثاني: أرسنال وباير ليفركوزن وأتليتيكو مدريد وبنفيكا أتلانتا وفياريال ويوفنتوس وأينتراخت فرانكفورت وكلوب بروج.

التصنيف الثالث: توتنهام هوتسبير وأيندهوفن وأياكس أمستردام ونابولي وسبورتنغ لشبونة وأولمبياكوس وسلافيا براغ وبودو/غليمت وأولمبيك مرسيليا.

التصنيف الرابع: كوبنهاغن وموناكو وغلطة سراي ويونيون سانت جيلواز وقرةباغ وأتليتيك بيلباو ونيوكاسل يونايتد وبافوس وكيرات ألماتي.

وستقام قرعة مرحلة الدوري اليوم الخميس في موناكو، ومن المقرر أن تقام المباريات الأولى في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر أيلول المقبل.

كيف تتم عملية قرعة مرحلة الدوري؟

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) العمل بنظام القرعة نفسه، الذي كان متبعا في موسم 2024-2025، وهو الموسم الأول من الشكل الجديد للمسابقة، والذي يضع حدا للمجموعات التقليدية المكونة من 4 فرق.

في القرعة، تُقسّم الفرق الـ36 المتأهلة إلى 4 أوعية أولا، وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

بفضل تصنيفه في الوعاء الأول، سيُدرج باريس سان جيرمان تلقائيا في القائمة النهائية للبطولة، كما ستُدرج في القائمة أيضا أبرز الفرق الأوروبية (ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشيلسي، دورتموند، برشلونة).

كما في العام الماضي، سيتم سحب كرة مادية (بدءا من الوعاء الأول)، ثم يقوم برنامج آلي بهذه المهمة. سيختار البرنامج عشوائيا 8 منافسين لكل فريق، وستتكرر هذه العملية مع الأندية الخمسة والثلاثين الأخرى.

ومع ذلك، هناك بعض التفاصيل التي يجب ملاحظتها: كل فريق سيلعب مباراة واحدة على أرضه ومباراة أخرى خارج أرضه ضد منافسين من كل وعاء، ولن يكون من الممكن مواجهة فريق من الدوري نفسه، وعدد المنافسين من الدوري ذاته يقتصر على اثنين.

في نهاية هذه المرحلة من الدوري، ستتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بينما ستخوض الأندية المصنفة بين التاسع والرابع والعشرين الأدوار الإقصائية، أما الفرق المتبقية، فستغادر المنافسات.

متى تبدأ مرحلة الدوري 2025-2026؟

تنطلق مرحلة الدوري في 16 سبتمبر/أيلول المقبل، وتستمر 8 أسابيع، وتُختتم بجولتين في العام الجديد. وستُقام الجولة الثامنة في 28 يناير/كانون الثاني 2026.

الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر/أيلول 2025.

الجولة الثانية: 30 سبتمبر/أيلول – 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

الجولة الثالثة: 21-22 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

الجولة الخامسة: 25-26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر/كانون الأول 2025.

الجولة السابعة: 20-21 يناير/كانون الثاني 2026.

الجولة الثامنة: 28 يناير/كانون الثاني 2026.

متى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في 30 مايو/أيار 2026 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر.

استضاف هذا الملعب، الذي لم يُفتتح إلا عام 2019، نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما، علما بأن أيا منهما لم يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.