دوري السلة الأمريكي.. أنتيتوكومبو يقود باكس لهزيمة بولز

قاد أنتيتوكومبو فريقه ميلووكي باكس لهزيمة بولز بدوري السلة الأمريكي، الليلة الماضية.

فقد سجل يانيس أنتيتوكومبو 46 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه ميلووكي باكس للفوز على مضيفه شيكاجو بولز 113-97 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل أنتيتوكومبو في 16 من 22 محاولة ليصل إلى 40 نقطة للمرة الثامنة خلال الموسم الحالي بينما أضاف زميله باتريك بيفرلي 14 نقطة جاءت جميعها في الربع الأخير.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لميلووكي.

وأحرز كوبي وايت أكبر حصيلة من النقاط لشيكاجو وهي 22 نقطة بينما أضاف زميله نيكولا فوتشيفيتش 17 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة قبل أن يرتكب مخالفة ويطرد على أثرها.

وفي مواجهة أخرى خسر واشنطن ويزاردز للمرة 14 تواليا عندما فاز عليه صاحب الأرض لوس أنجليس كليبرز 140-115.

أحرز جيمس هاردن لاعب كليبرز 28 نقطة لفريقه من بينها 21 نقطة في الربع الثاني بينما احتفل زميله بول جورج بعودته للملاعب بإضافة 22 نقطة لرصيد الفريق الفائز الذي خسر في مباراتيه السابقتين.

وغاب جورج عن مباراتي فريقه السابقتين بسبب إصابة في الركبة.

وخلال المباراة أصيب راسل وستبروك لاعب كليبرز بكسر في اليد اليسرى في الربع الثاني.

وأحرز كايل كوزما 32 نقطة لويزاردز وهي الحصيلة الأكبر للفريق المتعثر الذي خسر أيضا الخميس الماضي أمام لوس انجليس ليكرز.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في ملعبه على تشارلوت هورنتس 121-114 وفاز كليفلاند كافاليرز خارج أرضه على ديترويت بيستونز 110-100.

وفاز جولدن ستيت وريورز 120-105 على تورونتو رابتورز في ملعب الأخير.