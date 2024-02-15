دوري السلة الأمريكي: بليكانز يهزم ويزاردز

حقق اللاعب زيون وليامسون 36 نقطة ليقود فريقه “نيو أورليانز بليكانز” للفوز على ضيفه “واشنطن ويزاردز” 133-126 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف سي.أي مكولوم 26 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله براندون إنجرام 18 نقطة.

وسجل ناجي مارشال 13 نقطة لأصحاب الأرض وأحرز زميله تراي ميرفي عددا مماثلا من النقاط.

وقدم وليامسون أيضا ثماني تمريرات حاسمة لزملائه كما سيطر على ست كرات مرتدة.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لبليكانز والسابع له في ثماني مباريات.

وكان ديني أفديجا صاحب أكبر حصيلة من النقاط بين لاعبي ويزاردز إذ أحرز 43 نقطة وهي أعلى حصيلة خلال مسيرته إلى جانب السيطرة على 15 كرة مرتدة بينما أحرز زميله كوري كيسبرت 20 نقطة وأضاف جوردان بول 19 نقطة للفريق الزائر.

وفي مواجهة أخرى فاز لوس أنجليس ليكرز خارج ملعبه 138-122 على يوتا جاز بفضل 37 نقطة من لاعبه أنطوني ديفيز الذي سيطر أيضا على 15 كرة مرتدة.

كما أحرز روي هاشيمورا 36 نقطة لفريق الفائز وهو أعلى معدل له طوال مسيرته.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لليكرز والسادس للفريق في آخر سبع مباريات رغم غياب نجمه ليبرون جيمس الذي يتعافى من إصابة في الكاحل الأيسر.

لكن هاشيمورا ملأ الفراغ الذي تركه غياب جيمس وسجل ست رميات ثلاثية خلال المباراة كما أحرز 21 نقطة في النصف الأول.

وكانت هذه الهزيمة الثالثة على التوالي ليوتا جاز.

وفي مواجهات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز دالاس مافريكس في ملعبه على سان أنطونيو سبيرز 116-93 وفاز لوس أنجليس كليبرز خارج ملعبه على جولدن ستيت وريورز 130-125.

وفاز فينكس صنز على ضيفه ديترويت بيستونز 116-100.