دوري السلة الأمريكي.. بوسطن يهزم نيكس

حقق فريق بوسطن فوزا على مضيفه نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز جايلين براون 30 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة ليساعد فريقه بوسطن سيلتيكس بالفوز على مضيفه نيويورك نيكس 116-102 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ونجح بوسطن في تسجيل 15 رمية ثلاثية من 35 رمية من هذا النوع أتيحت له.

وأضاف كريستابس بورزينجيس 22 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله جايسون تيتوم 19 نقطة وسيطر على ست كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وأحرز ستة لاعبين من بوسطن عشر نقاط على الأقل خلال المواجهة.

وكان جالين برونسون لاعب نيويورك أفضل مسجلي النقاط في المباراة برصيد 34 نقطة كما مرر تسع كرات حاسمة لزملائه لكن فريقه خسر للمرة الرابعة على التوالي في مواجهة سيلتيكس هذا الموسم.

وأحرز جوش هارت لاعب نيكس 16 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة كما قدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وبفضل 29 نقطة من لاعبه أنطوني إدواردز فاز مينيسوتا تيمبروولفز على ضيفه بروكلين نتس 101-86. وسيطر إدواردز أيضا على ثماني كرات مرتدة.

وأسهم كارل أنطوني تاونز في فوز أصحاب الأرض بإحراز 28 نقطة والسيطرة على تسع كرات مرتدة.

وكان مينيسوتا خسر في مباراته السابقة أمام ميلووكي باكس مساء الجمعة الماضي.

وسجل كام توماس 18 نقطة لبروكلين وهي الحصيلة الأعلى بين لاعبي الفريق الذي خسر للمرة الرابعة تواليا بينما أضاف زميله مايكل بريدجيس 15 نقطة وسيطر على ست كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

وفي ثالث وآخر مباريات الليلة الماضية فاز أورلاندو ماجيك خارج ملعبه على ديترويت بيستونز 112-109 بفضل رمية ثلاثة سجلها لاعبه باولو بانشيرو قبل ثانية واحدة من نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة حقق ماجيك الفوز الثامن في آخر 10 مباريات.

وأحرز ثمانية لاعبين من ماجيك أرقاما مزدوجة خلال المباراة.