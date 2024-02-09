دوري السلة الأمريكي.. بيستونز يعوض تأخره ويهزم بورتلاند

حقق جالين دورين 27 نقطة وهي أفضل حصيلة له في الموسم وسيطر على 22 كرة مرتدة في أفضل نتيجة يحققها طوال مسيرته ليفوز فريقه ديترويت بيستونز خارج ملعبه 128-122 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وحقق بيستونز الفوز في الوقت الإضافي وبعد أن نجح في تجاوز تأخره بفارق 23 نقطة في الربع الثالث.

وأضاف جيدن أيفي 26 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله كيد كانينجهام 23 نقطة ليفوز بيستونز، صاحب أسوأ مسيرة في الدوري، للمرة الثانية على التوالي لأول مرة منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وحقق بيستونز الذي هزم سكرامنتو كينجز الأربعاء الماضي ثمانية انتصارات فقط خلال الموسم الحالي.

وسجل جيريمي جرانت أكبر حصيلة من النقاط لبورتلاند وهي 49 نقطة وهي الحصيلة الأكبر له طوال مسيرته كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه لكن فريقه خسر للمرة الثالثة على التوالي.

ومنح أنفيرني سيمونز لاعب بورتلاند فريقه 29 نقطة خلال مشاركته التي استمرت 25 دقيقة بينما غاب عن أخر 22 دقيقة بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

وفي مواجهة أخرى فاز دنفر ناجتس على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 114-106 بفضل 29 نقطة من جمال موراي و27 نقطة من مايكل بورتر.

وأضاف نيكولا يوكيتش 24 نقطة لرصيد الفريق الزائر وسيطر على 13 كرة مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة لزملائه ليحقق دنفر انتصاره الثالث على التوالي ويفوز للمرة الثامنة في آخر 10 مباريات.

ومرر موراي أيضا 11 كرة حاسمة لزملائه وسيطر على سبع كرات مرتدة بينما سيطر بورتر على ثماني كرات مرتدة.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز أورلاندو ماجيك على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 127-111 وفاز فينكس صنز في ملعبه على يوتا جاز 129-115.

وفاز دالاس مافريكس خارج أرضه على نيويورك نيكس 122-108.