دوري السلة الأمريكي.. "ليكرز" يفوز على ضيفه "باكس" (123-122)

حصد “دانجيلو راسل” 44 نقطة، وهو أعلى معدل له في الموسم، وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود (لوس أنجليس ليكرز) للفوز على ضيفه (ميلووكي باكس) 123-122 في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف أنطوني ديفيز 22 نقطة لرصيد الفريق الفائز كما سيطر على 13 كرة مرتدة وأحرز زميله أوستن ريفز 18 نقطة.

وعادل راسل أيضا أعلى معدل له خلال مسيرته عندما سجل تسع رميات ثلاثية من 12 محاولة.

وخاض ليكرز المباراة بدون نجمه ليبرون جيمس الذي تفاقمت إصابته في الكاحل خلال الهزيمة أمام سكرامنتو كينجز الأربعاء الماضي.

وأحرز يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي 34 نقطة لفريقه وسيطر على 14 كرة مرتدة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه وهي ثامن ثلاثية من الأرقام المزدوجة له في الموسم الحالي. لكن الفريق رغم ذلك خسر للمرة الثانية على التوالي بعد مسيرة انتصارات استمرت في ست مباريات متتالية.

وفي مواجهة أخرى أنهى واشنطن ويزاردز مسيرة هزائم طويلة استمرت في 16 مباراة متتالية عندما فاز على ضيفه تشارلوت هورنتس 112-100 بفضل 28 نقطة من لاعبه كايل كوزما و18 نقطة من ديني أفديجا أحرزها جميعا في الربع الأخير.

وتقدم ويزاردز 76-68 قبل الربع الأخير ومنح جمهوره مزيدا من السعادة عندما أحرز 44 نقطة في هذه الفترة أي أكثر من ضعف نقاطه في الربع الثالث ليحقق أول انتصار منذ فوزه في 29 يناير كانون الثاني في ملعب سان أنطونيو سبيرز.

والانتصار السابق لواشنطن على ملعبه كان في 29 ديسمبر كانون الثاني في مواجهة بروكلين نتس.

وأحرز مايلز بريدجيس أكبر حصيلة من النقاط لهورنتس وهي 32 نقطة كما سيطر على 12 كرة مرتدة لكن فريقه خسر للمرة السادسة على التوالي.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه ميامي هيت 107-100 وفاز هيوستون روكتس خارج ملعبه على بورتلاند تريل بليزرز 123-107.

وفاز نيويورك نيكس على ضيفه أورلاندو ماجيك 98-74.