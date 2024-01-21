دوري السلة الأميركي.. "ثاندر" يوقف مسيرة انتصارات "مينيسوتا"

أحرز شاي جيلجيوس ألكسندر 33 نقطة، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز خارج ملعبه على مينيسوتا تيمبروولفز 102-97، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل جالين وليامز 20 نقطة لصالح أوكلاهوما سيتي الذي فاز للمرة السادسة في مبارياته الثماني الأخيرة.

وأضاف شيت هولمجرين 15 نقطة ولوجونتز دورت 14 نقطة للفريق الفائز.

وأحرز كارل أنطوني تاونز 19 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح مينيسوتا. كما سجل أنطوني إدواردز 19 نقطة، وشارك ناز ريد من دكة البدلاء وسجل 18 نقطة لمينيسوتا الذي أنهت الهزيمة مسيرة انتصاراته التي استمرت في أربع مباريات متتالية.

وفي مواجهة أخرى الليلة الماضية، قاد جويل إمبيد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 97-89 على مضيفه تشارلوت هورنتس بتسجيله 33 نقطة واستحواذه على عشر كرات مرتدة.

وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة وأحرز تريسي ماكسي 16 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في فريق فيلادلفيا الذي حقق بذلك خمسة انتصارات متتالية.

وعانى إمبيد قليلًا بسبب أرضية الملعب، وسجل في 11 فقط من أصل 23 محاولة، لكنه أحرز 30 نقطة على الأقل للمباراة العشرين على التوالي. وأحرز 11 من 12 رمية حرة. ولم يشارك في الربع الرابع في مباراة فريقه أمام أورلاندو ماجيك مساء الجمعة، لكنه لعب 37 دقيقة في مباراة تشارلوت.

وسجل مايلز بريدجس 25 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح هورنتس الذي خسر في سبع من آخر ثماني مباريات خاضها.

وأحرز براندون ميلر 23 نقطة رغم نجاحه في اثنتين فقط من عشر محاولات لتسديد رميات ثلاثية، وأضاف تيري روزير 19 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة.

وفي مباريات أخرى الليلة الماضية فاز هيوستون روكتس على ضيفه يوتا جاز 127-126 في الوقت الإضافي وفاز شيكاجو بولز في ملعبه على ممفيس جريزليز 125-96.

وفاز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه واشنطن ويزاردز 131-127.