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دوري كرة السلة الأمريكي.. ثاندر يقلب الطاولة على مافريكس في ليلة مليئة بالإثارة

منذ 19 دقيقة
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

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سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 22 نقطة في الشوط الثاني في أعلى رصيد له بالمباراة بلغ 34 نقطة في فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه دالاس مافريكس 100-96 ليدرك التعادل 2-2 في قبل نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز تشيت هولمجرين 18 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وأربعة حوائط صد فيما سجل لوجنتز دورت 17 نقطة وجالين وليامز 14 نقطة واستعاد الكرة تسع مرات لأوكلاهوما سيتي.

وسيلتقي الفريقان غدا الأربعاء في أوكلاهوما سيتي بالمباراة الخامسة من السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وفي مباراة أخرى، تغلب بوسطن سيلتيكس 109-102 على مضيفه كليفلاند كافاليرز.

وبفوزه في المباراة الرابعة في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات يتقدم بوسطن 3-1 في قبل نهائي القسم الشرقي قبل المباراة الخامسة التي ستقام غدا في بوسطن.

    المصدر :
  • رويترز

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