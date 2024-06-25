"دوكو" يعترف بفضل غوارديولا في تطور لعبه

اعترف الجناح البلجيكي جيريمي دوكو بالتأثير الكبير الذي أحدثه مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على تطوره كلاعب.

وأشاد الاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان لاعبًا متميزًا في المنتخب البلجيكي وحقق موسمًا ناجحًا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع السيتي، بكثافة جوارديولا وشغفه باللعبة.

وقال الجناح البلجيكي: “بفضل السيتي أعرف المزيد عن كرة القدم، أنا الآن ألعب مع لاعبين أفضل، وألعب ضد فرق أفضل، وهذا ما غيرني، لقد تعلمت الكثير من اللحظات الجيدة واللحظات الصعبة.

وأضاف دوكو، وهو يفكر في أسلوب تدريب جوارديولا: “بيب مدرب قوي للغاية، ولديه الكثير من الشغف، إنه يسعى للكمال، لقد مررت بلحظات كثيرة اعتقدت فيها أنني قمت بعمل جيد ثم جاء وقال لي – كان بإمكانك القيام بهذا أو ذاك بشكل مختلف – لقد تعلمت منه الكثير.

وتتواجد بلجيكا حاليًا في المجموعة الخامسة في بطولة أوروبا، وستواجه أوكرانيا في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات.يذكر أن الفرق الأربعة في المجموعة الخامسة في رصيد كلاً منها 3 نقاط، مع بقاء مباراة لكل فريق.