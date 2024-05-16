دونتشيتش يقود مافريكس للتقدم 3-2 على ثاندر في قبل نهائي القسم الغربي

أحرز لوكا دونتشيتش ‭31‬ نقطة وحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية على التوالي لفريقه دالاس مافريكس الذي يبتعد بفارق انتصار واحد عن ظهوره الثاني في نهائي القسم الغربي في ثلاثة مواسم بعد فوزه 104-92 على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في قبل نهائي دوري كرة السلة الأمريكي‭ ‬للمحترفين الليلة الماضية.

وتقدم مافريكس 3-2 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وذلك قبل استضافة المباراة السادسة في السلسلة بعد غد السبت.

واستحوذ دونتشيتش، الذي كان يلعب رغم عدة إصابات خلال الأدوار الإقصائية، على عشر كرات مرتدة وأرسل 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وسجل ديريك جونز جونيور 19 نقطة لمافريكس وأضاف بي.جيه واشنطن عشر نقاط واستحوذ على عشر كرات مرتدة خلال الفوز بينما أحرز كايري إيرفينج 12 نقطة للفائز.

وفي المقابل سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 30 نقطة لثاندر وأضاف تشيت هولمجرين 13 آخرين للمصنف الأول الذي يتعين عليه الفوز في آخر مباراتين ليتأهل لنهائي القسم الغربي.

وفي مباراة ثانية أقيمت الليلة الماضية أيضا، تأهل بوسطن سيلتيكس إلى نهائي القسم الشرقي للعام الثالث على التوالي وللمرة السادسة في آخر ثمانية مواسم بعد فوزه 113-98 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في المباراة الخامسة بالسلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في قبل نهائي القسم الشرقي.

وحسم سيلتيكس، المصنف الأول، السلسلة بنتيجة 4-1 وسيلتقي مع الفائز من إنديانا بيسرز ونيويورك نيكس على لقب القسم الشرقي.

ويتفوق نيويورك المصنف الثاني على المصنف السادس إنديانا 3-2 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الخامسة من السلسلة غدا الجمعة في إنديانابوليس.