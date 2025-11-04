الأربعاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 5 نوفمبر 2025 |
دياز يتألق لكنه يُطرد في فوز بايرن على سان جيرمان بدوري الأبطال

منذ 37 دقيقة
لاعبو باريس سان جيرمان

حقق بايرن ميونيخ فوزه السادس عشر من أصل 16 مباراة هذا الموسم ليؤكد جدارته كمرشح مبكر للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-1 على باريس سان جيرمان حامل اللقب في الوقت الذي خطف فيه لويس دياز الأضواء بهدفين قبل أن يُطرد اليوم الثلاثاء.

وسجل الجناح الكولومبي هدفين قبل أن يُطرد بسبب التدخل العنيف ضد أشرف حكيمي في نهاية الشوط الأول.

وسيطر سان جيرمان، الذي قلص الفارق عبر جواو نيفيز، على الكرة بعد الاستراحة لكنه فشل في استغلال الاستحواذ بشكل كامل وتعرض لأول هزيمة في البطولة منذ إياب دور الثمانية الموسم الماضي أمام أستون فيلا.

وبهذه النتيجة حافظ بايرن على صدارة مرحلة الدوري المؤلفة من 36 فريقا برصيد 12 نقطة، بينما احتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.

    المصدر :
  • رويترز

