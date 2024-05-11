"دياز" يسجل هدفين في فوز البطل ريال مدريد 4-صفر على "غرناطة"

سجل ابراهيم دياز هدفين بالشوط الثاني في فوز البطل ريال مدريد 4-صفر على مضيفه غرناطة الذي تأكد هبوطه من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024.

ورفع ريال مدريد، الذي حقق اللقب للمرة 36 معززا رقمه القياسي، رصيده إلى 90 نقطة.

ومنح فران جارسيا التقدم للضيوف في الدقيقة 38 بتسديدة منخفضة قبل أن يضاعف الشاب أردا جولر النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وجعل دياز النتيجة 3-صفر بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة قبل أن يختتم المهاجم الدولي المغربي أهداف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 58.

وأبلغ ريال مدريد رويترز أن الفريق سيبدأ احتفالاته وسط جماهيره بدءا من العاشرة صباح الغد وسيتجه في حافلة مكشوفة نحو ساحة سيبيلس الشهيرة وسط العاصمة الإسبانية.

وتجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير ليتأكد هبوطه قبل ثلاث جولات من النهاية.