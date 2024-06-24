ديشان: مبابي يحرز تقدماً في تعافيه من إصابة بكسر في الأنف

قال ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، اليوم الاثنين: “إن المهاجم كيليان مبابي يحرز تقدما في تعافيه من كسر في الأنف لكنه لن يشارك بالتأكيد في مباراة بولندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء”.

وأصيب مبابي بكسر في أنفه خلال فوز فرنسا على النمسا 1-صفر في المباراة الافتتاحية، وغاب عن التعادل السلبي مع هولندا. ولم تسجل فرنسا أي هدف في البطولة، وضمنت الفوز على النمسا بهدف عكسي من احد لاعبي النمسا.

وقال ديشان للصحفيين “إنه يتحسن يوما بعد يوم”.

وأضاف: “لن أنكر أنه حريص على اللعب غدا مثلما كان متحمسا للعب ضد هولندا”.

وأثار مبابي الآمال في العودة أمام بولندا، التي خرجت بالفعل من البطولة، في المباراة الأخيرة بالمجموعة عندما ارتدى قناعا واقيا وشارك في مباراة تدريبية يوم السبت الماضي.

وفي حديثه للصحفيين قبل ديشان، كان لاعب خط وسط فرنسا نجولو كانتي قد ألمح إلى أن مبابي قد يعود ضد بولندا، وهي مباراة تحتاج فرنسا للفوز بها للتفوق على هولندا واقتناص صدارة المجموعة.

وقال كانتي: “في حال عودة كيليان، أعتقد أن ذلك يمكن أن يساعدنا على التسجيل والفوز. من الواضح أن عودة كيليان ستشكل إضافة كبيرة”.