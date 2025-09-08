ديشان يرفض اتهامات باريس سان جيرمان عقب إصابة ديمبلي ودوي

دافع ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم عن طريقة تعامل فريقه المعاون مع اللياقة البدنية للاعبين عثمان ديمبلي وديزريه دوي بعد إصابة لاعبي باريس سان جيرمان أثناء مشاركتهما مع المنتخب الوطني وذلك عقب انتقادات من ناديهما بطل أوروبا.

وقال ديشان للصحفيين اليوم الاثنين “الأمر محزن بالنسبة لعثمان وديزريه بالطبع بسبب إصاباتهما، ونحن نفقد لاعبين مهمين في مباراة الغد.

“لكننا نتعامل مع الأمر بطريقة احترافية ومتقدمة، كما نفعل دائما مع جميع اللاعبين، مع الأخذ في الاعتبار مشاعرهم الخاصة”.

وغضب باريس سان جيرمان بعد إصابة ديمبلي في عضلات الفخذ الخلفية وإصابة دوي في ربلة الساق خلال الفوز 2-صفر على أوكرانيا يوم الجمعة الماضي في تصفيات كأس العالم، واتهم الاتحاد الفرنسي للعبة بتجاهل التحذيرات الطبية ووصف الإصابات بأنها “خطيرة وكان يمكن تجنبها”.

وقال بطل الدوري الفرنسي إنه قدم معلومات طبية قبل بداية المعسكر التدريبي للمنتخب ودعا إلى بروتوكول أكثر شفافية مع الاتحاد الفرنسي لحماية اللاعبين في المستقبل.

ونفى ديشان ما تردد عن وجود صراع بين النادي والمنتخب الوطني.

وقال “هذا الأمر يتعلق باثنين من لاعبي باريس سان جيرمان. لكن الفريق ليس منافسا لنا- الأندية لم تكن كذلك أبدا. منافسنا الوحيد هو أيسلندا غدا”.

ومن المتوقع غياب ديمبلي عن الملاعب نحو ستة أسابيع، بينما سيغيب دوي نحو أربعة أسابيع. مما يعني غيابهما عن المواجهة الافتتاحية لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتستضيف فرنسا منتخب أيسلندا في باريس غدا الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة.