ديفيد وفلاهوفيتش يقودان يوفنتوس لبداية مظفرة للدوري

افتتح يوفنتوس مشواره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه بارما اليوم الأحد بفضل هدفي جوناثان ديفيد في ظهوره الأول مع الفريق ودوسان فلاهوفيتش.

وبعد شوط أول هادئ إلى حد كبير، بدأ بارما الشوط الثاني بقوة أكبر وكاد أن يسجل هدفا في غضون دقائق. واخترق ماتيو بيليجرينو خطوط يوفنتوس بسهولة واقترب من التسجيل لولا أن جليسون بريمر اعترض محاولته.

وأعادت هذه الفرصة الحياة إلى أصحاب الأرض، وسرعان ما كثف يوفنتوس الضغط. في الدقيقة 59، انطلق كينان يلديز بحرية على الجناح ولعب تمريرة دقيقة إلى ديفيد، الذي تفوق على الرقابة الدفاعية وسددها ببراعة إلى داخل الشباك ليضع يوفنتوس في المقدمة.

وقبل سبع دقائق من صفارة النهاية، طرد أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس بعد مشادة مع ماتياس فيورتوفت لوفيك لاعب بارما الذي تعرض للضرب على ما يبدو على يد كامبياسو.

وبعد دقيقة واحدة فقط، استغل يوفنتوس هجمة مرتدة سريعة إذ انطلق يلديز داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى البديل فلاهوفيتش الذي سجل الهدف الثاني.