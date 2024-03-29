ديميتروف يتقدم لقبل النهائي في ميامي للتنس

تأهل البلغاري جريجور ديميتروف إلى الدور قبل النهائي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد الفوز الليلة الماضية 6-2 و6-4 على الإسباني كارلوس ألكاراز لتتبخر فرصة المصنف الأول في الجمع بين لقبي بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة هذا العام.

ونجح المصنف 11 في البطولة ديميتروف في حصد 77 في المئة من نقاط إرساله الأول مقابل 56 في المئة لألكاراز.

وحقق ديميتروف الفوز رغم مواجهته خمس نقاط لكسر إرساله لكنه نجا من أربع منها وكسر إرسال ألكاراز أربع مرات خلال المباراة التي استمرت 92 دقيقة.

وكانت الهزيمة قاسية على ألكاراز الذي وصل إلى ميامي وكله ثقة بالنفس بعد تتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز قبل 11 يوما لكنه فشل في أن يصبح أول لاعب يحرز اللقبين المتتاليين منذ أن فعلها السويسري روجر فيدرر في 2017.

وقال ديميتروف بعد الفوز على المصنف الثاني عالميا في مواجهتين “في المجمل الفوز عليه يتطلب أفضل أداء. هذا هو الوضع.

“أتيت إلى المباراة وأنا في كامل التركيز وأعتقد أنه كان من الواضح تماما ما يتعين القيام به.”

وأضاف ديميتروف “أحيانا تكون البساطة عبقرية ويكون من الصعب جدا القيام بهذا خاصة في مواجهة لاعب مثله. لكني تمكنت من الهيمنة على المباراة وقرأت المباراة بصورة أفضل قليلا من المرة السابقة.

“بصفة عامة كانت مباراة جيدة جدا بالنسبة لي وأنا سعيد بفوزي بمجموعتين متتاليتين.”

وسيلتقي ديميتروف في قبل النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع في البطولة الذي تأهل بعد الفوز على المجري المتألق فابيان ماروجان 6-3 و7-5.

وقال ديميتروف المصنف 12 عالميا الذي سيصعد لقائمة أول 10 مصنفين على العالم إذا فاز في المواجهة المقبلة “ليس لدينا وقت طويل للاحتفال بسبب الاستعداد للمواجهة المقبلة. المهم الآن هو الاستعداد للمباراة.

“سعيد جدا بوصولي لهذه المرحلة في بطولة للأساتذة ومتحمس جدا للقادم.”

وأدى زفيريف بقوة أمام إرسال ماروجان ونجح في ثلاث من سبع فرص لكسر الإرسال أتيحت له وأحرز 80 في المئة من نقاط إرساله الأول ليصعد إلى المربع الذهبي بالبطولة التي لم يخسر فيها أي مجموعة حتى الآن.

ورغم عدم خسارة أي مجموعة في البطولة التي تقام وسط أجواء عاصفة‭ ‬فإن مواجهة ماروجان كانت تشكل مهمة صعبة أمام زفيريف، إذ فجر اللاعب المجري أكثر من مفاجأة في مشاركته الأولى بالبطولة بالفوز على اثنين من المصنفين العشرة الأوائل على العالم، وهما هولجر رونه وأليكس دي مينو، في طريقه إلى دور الثمانية.

وقال زفيريف في تصريحاته على أرض الملعب “إذا واصل اللعب بهذا المستوى فسيتقدم بسرعة كبيرة في التصنيف العالمي وسيصبح هو نفسه من بين هؤلاء (المصنفين العشرة الأوائل).

“أعتقد أنه عندما يسيطر اللاعبون البارزون في مباراة فإنهم يشعرون بقدرتهم على التحكم في مجرياتها.

“لكن هذا ليس ممكنا أمامه. لهذا فهو يحظى بذلك السجل الجيد أمام المصنفين العشرة الأوائل، هو لاعب رائع”.

وتأهل زفيريف اليوم إلى الدور قبل النهائي في ميامي للمرة الأولى منذ أن أحرز المركز الثاني بها في 2018.