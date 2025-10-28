ديميتروف يفتتح عودته من الإصابة بفوز في بطولة باريس

استهل البلغاري جريجور ديميتروف عودته إلى الملاعب بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الصدر بفوز مهم في بطولة باريس للأساتذة، معبراً عن تحديات التكيف مع المنافسة مجدداً.

وكان ديميتروف قد أصيب في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، عندما كان متقدماً على الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين دون رد، ليضطر بعدها للانسحاب وهو في حالة من التأثر العاطفي.

وفي تصريحات بعد فوزه 7-6 و6-1 على الإيطالي جيوفاني مبيتشي بيريكار، قال ديميتروف: “هذه تجربة جديدة بالنسبة لي، وما زلت أتعلم كيفية التركيز على الملعب وخارجه. كنت أعلم أن العودة لن تكون سهلة، أردت فقط اختبار نفسي ومنح نفسي فرصة، سواء فزت أو خسرت”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً: “التكيف مع المنافسة صعب، خصوصاً عند مواجهة لاعبين أقوياء. التركيز أمر أساسي، والضغط يكون أكبر بعد غياب طويل، لكن الليلة كانت رائعة، وسأواصل التعامل مع الأمور خطوة بخطوة”.

وسيتابع ديميتروف، الذي تراجع ترتيبه إلى المركز 38 عالمياً، مشواره في البطولة بمواجهة المصنف 11 دانييل ميدفيديف أو البلجيكي ياومي مونار في الدور الثاني.