ديوكوفيتش يطيح برونه ويتأهل للمرة 15 في تاريخه

قدم نوفاك ديوكوفيتش أفضل أداء له حتى الآن في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام ليتغلب على الدنمركي هولجر رونه 6-3 و6-4 و6-2 الاثنين ويتأهل إلى دور الثمانية للمرة 15 في تاريخه.

وفاز اللاعب الصربي البالغ من العمر 37 عاما بأول 12 نقطة في المواجهة على الملعب الرئيسي أمام المصنف 15.

وباستثناء خطأ بسيط في نهاية المجموعة الثانية، كان اللاعب الصربي حاسما طوال المباراة.

وأهدر ديوكوفيتش ست نقاط لحسم المجموعة عندما هدد رونه لفترة وجيزة بإدراك التعادل في نهاية المجموعة الثانية لكن النتيجة لم تكن موضع شك على الإطلاق.

وأظهر رونه البالغ من العمر 21 عاما لمحات من التألق أثارت هتافات باسمه من قبل الجماهير التي حضرت المباراة التي اقيمت تحت سقف الملعب الرئيسي في يوم ممطر آخر في جنوب غرب لندن ضمن الحصة المسائية اليوم.

ولكن كان هناك الكثير من الأخطاء من قبل اللاعب الدنمركي ليخسر المباراة العاشرة على التوالي على مستوى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين ضد منافس من بين أحد المصنفين الخمسة الأوائل.

وسيخوض ديوكوفيتش، الذي يسعى لمعادلة ألقاب روجر فيدرر الثمانية في بطولة ويمبلدون، دور الثمانية للبطولات الأربع الكبرى للمرة 60 في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، وذلك عندما يلاقي الاسترالي أليكس دي مينو يوم الأربعاء المقبل.