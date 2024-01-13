ديوكوفيتش المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب للمرة 11

يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش رحلة دفاعه عن لقب أستراليا المفتوحة للتنس أمام الكرواتي دينو بريزميك القادم من التصفيات عندما تنطلق أولى البطولات الأربع الكبرى غدا الأحد 14\1\2024 وسيكون المرشح الأوفر حظا لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 11.

كما يخوض المصنف الأول عالميا البطولة باعتباره آخر الثلاثة الكبار، بعد اعتزال السويسري روجر فيدرر في 2022 وغياب الإسباني رافائيل نادال عن المنافسات للإصابة.

وستكون هذه النسخة الأولى منذ 25 عاما التي تقام دون مشاركة فيدرر أو نادال، وربما سيطول انتظار الجماهير التي تأمل في تتويج بطل جديد مدشنا حقبة جديدة إذ يسعى ديوكوفيتش للفوز بلقبه رقم 25 في البطولات الأربع الكبرى متفوقا على مارجريت كورت.

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين السبت “آمل أن أتمكن من بدء الموسم كما فعلت خلال أغلب المواسم طوال مسيرتي، بالفوز في أستراليا، في ملبورن. مكاني المفضل دون شك”.

وقال “الملعب حيث قمت بأمور رائعة وحققت أعظم نتائجي في البطولات الأربع الكبرى. أتمنى أن أتمكن من الاستمرار على هذا المنوال، وإن لم يكن، فآمل أن يكون قريبا جدا من ذلك لأنه أحد أفضل المستويات التي أقدمها على الاطلاق هنا في أستراليا العام الماضي”.

وتقام المنافسات على مدار 15 يوما بدلا من 14 في إطار محاولات المنظمين للحد من انتهاء المباريات متأخرا والذي أثار انتقادات لاذعة لسنوات.

وفي منافسات السيدات، تستهل أرينا سبالينكا دفاعها عن اللقب أمام إيلا سيدل القادمة من التصفيات، بينما تسعى إيجا شيانتيك التي هيمنت على تنس السيدات منذ اعتزال الأسترالية آشلي بارتي في 2022 لبداية سريعة عندما تواجه صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة 2020 بعد غد الاثنين 15\1\2024.