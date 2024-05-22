"ديوكوفيتش" حريص على استعادة مستواه قبل الدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة للتنس

يأمل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في خوض بعض المباريات ببطولة جنيف المفتوحة للتنس قبل الدفاع عن لقبه في رولان جاروس بعد تعافيه من إصابة غريبة تعرض لها هذا الشهر.

وعانى ديوكوفيتش هذا الموسم ولم يفز بأي بطولة حتى الآن في 2024.

وكانت استعدادات اللاعب الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لفرنسا المفتوحة بعيدة كل البعد عن المثالية بدءا بالخسارة أمام كاسبر رود في قبل نهائي مونت كارلو.

وبعدها فضل الغياب عن بطولة مدريد المفتوحة قبل أن يخسر في الدور الثالث لبطولة إيطاليا المفتوحة بعد يومين من تعرضه لضربة على رأسه بقارورة مياه أثناء وجوده في الملعب لتوقيع تذكارات.

وقال اللاعب الصربي، الذي أقر بأنه كان في حالة سيئة خلال الخسارة أمام أليخاندرو تابيلو 6-2 و6-3، للصحفيين أمس الثلاثاء “رأسي بحالة جيدة. كل شيء على ما يرام. لقد تدربت لأكثر من أسبوع وأنا في حالة جيدة. أشعر بتحسن.

“كرست قدرا كبيرا من الوقت مع مدرب اللياقة البدنية الجديد لزيادة القدرة على التحمل وتعزيز القوة البدنية التي أحتاجها من أجل خوض مباريات ماراثونية في فرنسا المفتوحة وعلى أكثر أنواع الملاعب التي تتطلب قدرات بدنية خاصة، الملاعب الرملية.

“لذا، آمل أن أخوض أكثر من مباراة هنا في جنيف، هذا هو الهدف ثم دعونا نرى ما سيحدث في باريس”.

وسيواجه ديوكوفيتش في مباراته الأولى في جنيف اليوم الأربعاء الألماني يانيك هانفمان الذي تغلب على آندي موراي الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في وقت سابق من البطولة.

وقال ديوكوفيتش “سبب المشاركة في بطولة جنيف هو أنني أشعر حاليا أنه لا يوجد تدريب أفضل بالنسبة لي أكثر من خوض مباريات تنافسية.

“أنا بحاجة لمزيد من المباريات، حتى لو كان الأمر لمباراة واحدة أو لمباراتين أو ثلاث أو أربع كما آمل. هذا أمر جيد بالنسبة لي، لأن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة المستوى الذي أحتاجه في رولان جاروس”.