ديوكوفيتش لا يخطط للاعتزال‭ ‬ويستمد الإلهام من رونالدو وليبرون وبرادي

منذ ساعة واحدة
نوفاك ديوكوفيتش

لا يخطط نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس للاعتزال وقال إنه يستمد الإلهام من أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، ولاعب كرة القدم الأمريكية السابق توم برادي، ولاعب كرة القدم المخضرم كريستيانو رونالدو لمواصلة اللعب

وكان آخر لقب يفوز به اللاعب البالغ عمره 38 عاما في البطولات الأربع الكبرى في عام 2023، لكنه وصل إلى قبل النهائي في البطولات الكبرى هذا العام ويحتل حاليا المركز الخامس في التصنيف العالمي.

ويستعد اللاعب الصربي لمواجهة الإيطالي يانيك سينر في بطولة “الملوك الستة” الاستعراضية المقامة في السعودية على أمل التأهل لمواجهة المصنف الأول عالميا كارلوس ألكاراز في النهائي.

قال ديوكوفيتش في منتدى (جوي فوروم) بالرياض “إطالة أمد مسيرتي أحد أكبر دوافعي. أريد حقا أن أرى إلى أي مدى يمكنني الوصول.

“إذا نظرت إلى جميع الرياضات العالمية، فإن ليبرون جيمس لا يزال قويا، وهو في الأربعين من عمره، وكريستيانو رونالدو، وكذلك توم برادي لعب حتى تجاوز عمره 40 عاما.

“أعني، إنه أمر لا يُصدق. إنهم يُلهمونني أيضا. لذا أريد الاستمرار، وهذا أحد دوافعي”.

وكان ديوكوفيتش أيضا حريصا على أن يكون جزءا من مستقبل رياضته.

وأضاف “أريد أيضا أن أعيش لأرى، أعيش بمعنى أن أستمر في اللعب بشكل احترافي، لأرى التغيير الذي سيطرأ على رياضتنا.

“أنا متحمس جدا لهذا الأمر. أشعر أن التنس رياضة يمكن أن تشهد تحولات كبيرة، وستشهد تحولات كبيرة مستقبلا.

“أريد أن أكون جزءا من هذا التغيير. لا أريد أن أكون جزءا منه فحسب، بل أريد أن أشارك في اللعب عندما نجدد رياضتنا ونرسي أسسا جديدة ستستمر لعقود قادمة”.

وسئل ديوكوفيتش، الذي فاز بلقبه رقم 100 في مسيرته في جنيف هذا العام، عما إذا كان على اللاعبين الأصغر سنا، مثل سينر وألكاراز، التغلب عليه ليدفعونه للاعتزال.

ورد قائلا “آسف لتخييب آمالهم، لكن هذا لن يحدث”.

    رويترز
  • رويترز

