ديوكوفيتش يبدأ رحلة اللقب 25 بفوز صعب على تيان في أمريكا المفتوحة

قدم نوفاك ديوكوفيتش درسا في المثابرة في البطولات الأربع الكبرى إلى ليرنر تيان في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمس الأحد خلال فوزه على الشاب الأمريكي 6-1 و7-6 و6-2 وبدأ أحدث محاولاته للفوز بلقبه 25 القياسي في البطولات الكبرى.

وفي أولى مبارياته في الفردي منذ وصوله إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، وبعد استبداله للقميص الأبيض بزي أسود كامل، قاتل اللاعب الصربي (38 عاما) رغم معاناته من مشاكل بدنية ليضمن فوزه 80 في ملعب آرثر آش.

ويعني هذا الفوز أيضا أن ديوكوفيتش أصبح أول لاعب منذ تحول الرياضة للاحتراف عام 1968 يفوز في 75 مباراة متتالية في الدور الافتتاحي في البطولات الأربع الكبرى بينها 55 انتصارات بمجموعات متتالية.

وقال ديوكوفيتش، الذي بدا وكأنه يعاني من إصابة في منتصف المباراة، “كانت مباراة غريبة نوعا ما. استغرقت المجموعة الأولى 20دقيقة ثم الثانية ساعة و20 دقيقة، لعبنا مجموعتين متناقضتين تماما. كان من المهم بالنسبة لي الاحتفاظ بهدوئي في المجموعة الثانية وأن أحسمها في الشوط الفاصل.

“بعد ذلك، بدأت أشعر بتحسن. بإمكاني دائما تقديم أداء أفضل، لكنها بداية رائعة لبطولة هذا العام”.

وكسر المصنف السابع إرسال منافسه مبكرا، ثم دخل في نقاش حاد مع الحكم الرئيسي بعد ذلك بفترة وجيزة مما حفزه لحسم المجموعة الافتتاحية سريعا.

وحصل تيان (19 عاما)، والذي يواجه مهمة شبه مستحيلة لإلحاق أول هزيمة بديوكوفيتش في الدور الافتتاحي ببطولة كبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2006، على فرصة معادلة النتيجة خلال المجموعة الثانية الصعبة لكنه انهار في الشوط الفاصل.

وبعد تلقيه العلاج من بثرة في قدمه اليمنى، نجح ديوكوفيتش في إطلاق ضربات أرضية قوية من الخط الخلفي للملعب ليتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة، ولم يتراجع بطل نيويورك أربع مرات بعد ذلك، ليضرب موعدا مع الأمريكي زخاري زفايدا.