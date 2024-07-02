ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في ويمبلدون للتنس

خفف نوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون سبع مرات المخاوف بشأن ركبته بأداء رائع ليفوز على التشيكي فيت كوبريفا الصاعد من التصفيات 6-1 و6-2 و6-2 الثلاثاء ويتأهل للدور الثاني.

ولعب ديوكوفيتش (37 عاما) مرتديا دعامة لساقه اليمنى بعد جراحة بسيطة خضع لها قبل أقل من أربعة أسابيع اختصرت مشواره في فرنسا المفتوحة وبدأ اللاعب المباراة بقوة خاصة في الشوط الرابع الماراثوني.

وكسر اللاعب الصربي، الذي يسعى للحصول على لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي لينهي صيامه عن الألقاب هذا العام، إرسال منافسه في المحاولة السادسة وحسم المجموعة الأولى تحت سقف الملعب الرئيسي قبل أن يضغط على كوبريفا في بداية المجموعة التالية.

وأطلق صيحة قوية بعد أن حقق كسرا آخر لإرسال منافسه بعد تبادل ماراثوني للضربات شمل 21 ضربة ليضاعف تفوقه في المباراة بينما عانى كوبريفا المصنف 123 لمجاراة وصيف بطل العام الماضي.

وأبدى اللاعب الذي يشارك لأول مرة في القرعة الرئيسية لويمبلدون بعض المقاومة في بداية المجموعة الثالثة لكنه لم يتمكن من التغلب على ديوكوفيتش المصنف الثاني الذي زاد إيقاعه مرة أخرى ليفوز بالمباراة.