ديوكوفيتش يتأهل لقبل نهائي شنغهاي وفاشيرو يواصل مشواره الخيالي

تغلب نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الرابع، على زيزو بيرغس 6-3 و7-5 اليوم الخميس ليصعد إلى الدور قبل النهائي في بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس للمرة العاشرة ويضرب موعدا مع فالنتين فاشيرو المصنف 204 عالميا ومفاجأة البطولة.

ولا تعكس النتيجة المجهود الكبير الذي اضطر ديوكوفيتش لبذله في مواجهة منافسه البلجيكي، الذي تفوق على ديوكوفيتش في الضربات الحاسمة لكنه ارتكب عددا كبيرا من الأخطاء السهلة.

وفي المجموعة الافتتاحية، صمد بيرغس بصورة كبيرة وأنقذ خمس نقاط لخسارة المجموعة، قبل أن يحسمها الصربي أخيرا بإرسال قوي.

وكانت المجموعة الثانية أكثر صعوبة، إذ قدم اللاعبان أداء جيدا على الإرسال كما دخلا في تبادلات مذهلة بدا بعدها الإرهاق على ديوكوفيتش في عدة مناسبات.

وجاءت اللحظة الأبرز في المباراة خلال تبادل غير عادي للضربات منح خلاله ديوكوفيتش بيرغس خمس فرص ذهبية لحسم النقطة بضربات من فوق الرأس وضربات على الشبكة، لكنه نجح بطريقة ما في الخروج منتصرا وإشعال حماس الجماهير.

وفي النهاية حسم ديوكوفيتش الفوز في الفرصة الثالثة، ليتقدم لمواجهة فاشيرو في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة في الدور قبل النهائي.

وتواصلت مفاجآت فاشيرو بالفوز 2-6 و7-6 و6-4 على هولغر رونه ليصبح ثاني أدنى لاعب تصنيفا على الإطلاق يصل إلى قبل نهائي إحدى بطولات الأساتذة.

وبفضل أدائه المذهل، سينضم اللاعب القادم من موناكو إلى قائمة أفضل 100 لاعب في الأسبوع المقبل بعد أن قضى نصف العام الماضي بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابة.

وبدت رحلة فاشيرو المذهلة في شنغهاي، والتي تضمنت الآن انتصارات على أربعة مصنفين، في طريقها للنهاية بعدما نجح رونه في الفوز بالمجموعة الافتتاحية التي تطلبت جهدا بدنيا كبيرا.

لكن الأمور انقلبت بشكل كبير في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية عندما لعب فاشيرو ضربة خلفية مذهلة ليتقدم 5-4.

وسدد رونه ضربته التالية في الشبكة قبل أن يلعب فاشيرو ضربة أمامية ناجحة ليدرك التعادل بمجموعة لكل لاعب.

وعانى رونه من مشاكل بدنية في المجموعة الحاسمة، مما استدعى تدخل المعالج لتدليك ساقه مرتين. ثم استغل فاشيرو هذه الفرصة ليحقق فوزا لا يُنسى في مباراة استغرقت أقل من ثلاث ساعات بدقيقة واحدة.

ويشارك أيضا في دور الثمانية آرثر ريندركنيتش، ابن عم فاشيرو، الذي من المقرر أن يواجه الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم غدا الجمعة.