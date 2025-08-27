ديوكوفيتش يتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا للتنس على حساب سفايدا

صحح نوفاك ديوكوفيتش مساره بعد أخطاء مبكرة ليتغلب 6-7 و6-3 و6-3 و6-1 على الأمريكي المتأهل عبر التصفيات زاكاري سفايدا اليوم الأربعاء ويتأهل على حسابه إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وحمل ديوكوفيتش مضربه بطريقة تحاكي حمل آلة الكمان بعد أن حقق الفوز رقم 92 له في بطولة أمريكا وتقدم خطوة أخرى نحو حلم اللقب رقم 25 له في البطولات الأربع الكبرى.

وقدم سفايدا، الذي خاض اليوم مباراته السابعة فقط في الأدوار الرئيسية بالبطولات الكبرى، أداء جيدا قبل أن تحد إصابة واضحة في الساق من حركته.

وقال ديوكوفيتش، الذي يلتقي في الدور الثالث مع الفائز في المباراة بين البريطاني كاميرون نوري والأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا “لم أكن سعيدا بالأداء الذي قدمته في الجزء الأول من المباراة، لكن تقديري لزاكاري أيضا الذي قدم أداء جيدا”.

وأنقذ سفايدا نقطتي كسر إرسال في الشوط الأول، في إشارة مبكرة إلى أنه لن يهدي الفوز بسهولة للفائز باللقب أربع مرات، كما نجا في 27 تبادلا في الشوط الفاصل قبل أن يؤدي ضربة خلفية رائعة أرسل بها الكرة بعيدا عن متناول ديوكوفيتش في نقطة المجموعة.

لكن اللاعب الصربي المصنف السابع رفع من مستواه على جميع الأصعدة، وارتكب أربعة أخطاء سهلة فقط في المجموعة الثانية مقابل 14 خطأ في المجموعة الأولى، وكسر إرسال منافسه في الشوط السادس عندما ضرب سفايدا الكرة في الشبكة.

وتزايدت علامات الألم على اللاعب الأمريكي، إذ طلب المعالج لتدليك فخذه الأيسر لفترة وجيزة قبل المجموعة الثالثة وكرر الأمر مجددا بعد الشوطين الثالث والخامس، وتراجعت سرعته على أرض الملعب.

وحقق ديوكوفيتش كسر إرسال حاسم من الخط الخلفي للملعب في الشوط السابع بالمجموعة الثالثة عبر ضربة أمامية متقنة، ثم واصل انطلاقته بعدها.

ونجح ديوكوفيتش في استغلال نقطة كسر الإرسال الرابعة له في الشوط الثاني من المجموعة الرابعة، وكسر إرسال منافسه مجددا ليتقدم 5-1 ثم يحسم الفوز.