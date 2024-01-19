ديوكوفيتش يتقدم للدور الرابع في أستراليا للتنس

أخيرا استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إيقاعه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وفاز 6-3 و6-3 و7-6 على منافسه الأرجنتيني توماس إتشفيري ليتقدم إلى الدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي الرجال في ملاعب ملبورن بارك الجمعة.

وواجه ديوكوفيتش الفائز بلقب البطولة الكبرى 10 مرات صعوبات في أول مباراتين في البطولة لكنه قدم أداء هائلا في أول مجموعتين من مباراة اليوم وتفوق تماما على منافسه الأرجنتيني البالغ 24 عاما.

وكانت مواجهة اليوم المباراة رقم مئة للاعب الصربي (36 عاما) في ملاعب ملبورن بارك.

وسبق لإتشفيري الفوز على النجم البريطاني المخضرم آندي موراي (36 عاما) وعلى الفرنسي جايل مونفيس (37 عاما) وأخرجهما من البطولة لكنه وجد نفسه في مواجهة مختلفة أمام ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا كبيرا اليوم.

ولم يحصل إتشفيري المصنف 30 في البطولة على أي فرصة لكسر إرسال ديوكوفيتش حتى المجموعة الثالثة التي منحت الجمهور فرصة لمتابعة نزال ممتع.

وبالتأكيد لم يكن ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف الأول في البطولة يرغب في خوض مجموعة رابعة بينما كان يعاني من أعراض تشبه البرد قبل أن يحسم المجموعة الثالثة والمباراة ويضمن الظهور في دور 16 في بطولة كبرى للمرة 63 في مسيرته.

وقال اللاعب الصربي الذي وجه 34 ضربة ناجحة خلال المباراة “كان هذا أفضل أداء خلال البطولة الحالية وبالتأكيد أنا سعيد بما قدمت من أداء طوال المباراة خاصة في أول مجموعتين.

“تحسن أداؤه في المجموعة الثالثة لكني نجحت في حسم التعادل من خلال الكرات المناسبة وضربات الإرسال المناسبة وحسمت المباراة بثلاث مجموعات متتالية.”

وسيلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الفرنسي أدريان مانارينو أو مع الأمريكي الشاب بن شيلتون.