ديوكوفيتش يحقق فوزه رقم 1100 في عيد ميلاده الـ37 ببطولة جنيف

احتفل نوفاك ديوكوفيتش بعيد ميلاده رقم 37 بفوزه على الألماني يانيك هانفمان 6-3 و6-3 في الدور الثاني ببطولة جنيف المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.

وشارك المصنف الأول عالميا في البطولة وهي من فئة 250 نقطة ببطاقة دعوة متأخرة بعدما جاءت استعداداته لبطولة فرنسا المفتوحة، التي تقام الأسبوع المقبل، دون المستوى.

وتوقفت المباراة بسبب الأمطار عندما كان اللاعب الصربي يرسل لحسم المجموعة الأولى.

وبعد استئناف اللعب بعد توقف دام ساعة واحدة، فاز ديوكوفيتش بالمجموعة الأولى بفضل إرسالين ساحقين متتاليين.

لكن ديوكوفيتش، الذي أنقذ سبع نقاط للكسر في المجموعة الأولى، خسر إرساله مبكرا في المجموعة الثانية ليتأخر في النتيجة 3-صفر، لتتجدد معاناته الأخيرة.

وانتفض اللاعب الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وفاز بستة أشواط متتالية ليحقق فوزه رقم 1100.

وأصبح ديوكوفيتش ثالث لاعب يصل لهذا العدد من الانتصارات بعد جيمي كونورز، الذي حصد 1274 انتصارا وروجر فيدرر الذي حقق 1251 فوزا.

وقال ديوكوفيتش بعدما قدم له المنظمون كعكة احتفالا بعيد ميلاده “السر في الفوز هو عيد ميلادي، ربما كان الوضع سيختلف لو لم أفز.

“من الجيد أن أكون هنا في هذه البطولة لأول مرة ووجود عائلتي لدعمي. أمضي وقتا طيبا داخل الملعب وخارجه.

“أنا ممتن لكل من جاء هنا اليوم وشكرا على تهنئتي بعيد ميلاد وهو ما أثّر فيّ حقيقة”.

وطلب ديوكوفيتش بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة بعد خروجه من دور 32 من بطولة إيطاليا المفتوحة على يد التشيلي أليخاندرو تابيلو بعد يومين فقط من سقوط قارورة مياه على رأسه أثناء توقيع التذكارات.