ديوكوفيتش يستبعد مشاركته في ويمبلدون دون القدرة على المنافسة بقوة

يشعر نوفاك ديوكوفيتش بالتفاؤل بعد خضوعه لجراحة بسيطة في الركبة قبل أقل من ثلاثة أسابيع لكن بطل ويمبلدون سبع مرات قال إنه لن يشارك في البطولة الكبرى على الملاعب العشبية الشهر المقبل إلا إذا كان قادرا على المنافسة على اللقب.

وتعرض اللاعب الصربي (37 عاما) لإصابة في ركبته اليمنى خلال فوزه بالدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة وانسحب من دور الثمانية قبل أن يخضع للجراحة في السادس من يونيو حزيران مما يعرض آماله في المشاركة بويمبلدون والأولمبياد للخطر.

لكن اللاعب الصربي، الذي حجز مكانه في ألعاب باريس في وقت سابق من هذا الشهر، نشر مقاطع فيديو عن عودته للتدريب على حسابه في تطبيق انستجرام الأسبوع الماضي قبل وصوله إلى نادي عموم إنجلترا يوم الأحد وتكثيف استعداداته على الفور.

وقال ديوكوفيتش لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد التدريب أمس الاثنين “لم أحضر إلى هنا للعب بضع الأدوار. إذا كنت أعرف أنني أستطيع اللعب بالقرب من أقصى قدراتي أو بأقصى قدرة فسألعب. إذا لم يكن الأمر كذلك فسوف أعطي شخصا آخر فرصة للعب.

“إعادة التأهيل تسير في الاتجاه الصحيح كل يوم بنسبة قليلة أفضل وأفضل. وهذا ما يمنحني الأمل والتشجيع للاستمرار”.

وأضاف “أتعامل مع الأمور تدريجيا. لم أدفع نفسي بنسبة مئة بالمئة بعد لكني أتمنى أن يحدث ذلك في الأيام القليلة المقبلة”.

ويتطلع المصنف الثاني عالميا إلى إنهاء غيابه عن الألقاب في 2024 بعد فوزه بثلاثة من ألقاب البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، إذ يسعى للحصول على بطولته الكبرى 25 ليعزز رقمه القياسي.

وجاءت هزيمته الوحيدة في البطولات الأربع الكبرى عام 2023 في ويمبلدون عندما خسر أمام كارلوس ألكاراز بالنهائي في خمس مجموعات.

وتقام بطولة ويمبلدون في الفترة من الأول إلى 14 يوليو تموز المقبل.