ديوكوفيتش يفرض هيمنته ليبلغ الدور الثالث لبطولة مونت كارلو للتنس

بدأ نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بقوة في مونت كارلو للأساتذة للتنس بفوزه 6-1 و6-2 على الروسي رومان سافيولين ليتأهل بسهولة إلى الدور الثالث في اليوم الثالث للبطولة الذي تأخر بسبب الأمطار اليوم الثلاثاء.

وبدا ديوكوفيتش، الذي انسحب من بطولة ميامي المفتوحة الأخيرة في إطار محاولته تحقيق التوازن في جدول أعماله، منتعشا وكسر إرسال سافيولين ثلاث مرات في المجموعة الأولى وكان كسر إرسال منافسه مرتين مجددا في المجموعة الثانية كافيا ليحقق الفوز.

وسيلتقي اللاعب الصربي، الفائز باللقب عامي 2013 و2015، مع الفائز من الفرنسي آرثر فيس والإيطالي لورينتسو موسيتي اللذين سيلعبان مباراتهما في الدور الثاني في وقت لاحق اليوم. وتغلب موسيتي على ديوكوفيتش في الدور الثالث العام الماضي.

وتأهل هوبرت هوركاتش إلى الدور الثاني بفوزه 6-4 و3-6 و7-6، لكنه كافح أمام البريطاني جاك دريبر بعد أن بدا أن اللاعب البولندي المصنف العاشر يهيمن في البداية.

وتقدم هوركاتش 3-صفر في المجموعة الأولى لكن دريبر تعادل 4-4 قبل أن يكسر اللاعب البولندي إرسال منافسه ليفوز بالمجموعة الأولى. ثم كسر دريبر الإرسال مرتين دون حصول هوركاتش على نقطة ليفوز بالمجموعة الثانية ويفرض المجموعة الفاصلة.

ومع إرسال هوركاتش والنتيجة 5-4 ليكون على بعد شوط واحد من الفوز بالمباراة، كسر دريبر إرساله لكن هوركاتش خرج منتصرا في الشوط الفاصل.

وسيواجه هوركاتش، الذي تغلب أيضا على دريبر بطولة العام الماضي، الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في الدور الثاني.

ولم يواجه أليكس دي مينو صعوبة كبيرة في التغلب على منافسه البطل السابق ستانيسلاس فافرينكا وفاز 6-3 و6-صفر ليتأهل إلى الدور الثاني.

وفاز فافرينكا باللقب في 2014 لكن بعد عقد من الزمن لم يكن اللاعب السويسري (39 عاما) قادرا على مواجهة الأسترالي المصنف 11 الذي احتاج إلى 24 دقيقة فقط لإكمال المجموعة الثانية وسيواجه الهولندي تالون جريسبور.

وتأهل الأمريكي سيباستيان كوردا بسهولة إلى الدور الثاني بفوزه 6-1 و6-2 على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش-فوكينا، الذي بلغ نهائي 2022، لكنه سيواجه اختبارا أصعب بكثير عندما يواجه يانيك سينر المصنف الثاني عالميا في الدور المقبل.

وانسحب كارلوس الكاراز، المصنف الثالث، من البطولة بسبب إصابة في الذراع، وحصل الخاسر المحظوظ لورينتسو سونيجو على مكانه في الدور الثاني الذي سيلعب مع فيلكس أوجيه-ألياسيم.

ويلتقي الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس مع النمساوي سيباستيان أوفنر في الدور الثاني في وقت لاحق اليوم.