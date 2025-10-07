ديوكوفيتش يفوز على مونار في شنغهاي.. وهذا ما حصل!

تغلب نوفاك ديوكوفيتش على إصابة في ساقه اليسرى والإجهاد الحراري ليفوز على خاومي مونار 6-3 و5-7 و6-2 ويصعد إلى دور الثمانية بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة اليوم الثلاثاء.

واضطر ديوكوفيتش (38 عاما) إلى طلب استراحة طبية بعد إصابته خلال المجموعة الأولى من مباراة امتدت لساعتين و41 دقيقة. كما عانى من الحر الشديد، وفحص المسعفون مؤشراته الحيوية في وقت ما، فيما استقرت درجة الحرارة قرب 30 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة حوالي 80 في المئة.

وكان اللاعب الصربي قد تقيأ أيضا خلال مباراته ضد يانيك هانفمان يوم الأحد الماضي، وهو نفس اليوم الذي انسحب فيه المصنف الثاني عالميا يانيك سينر بسبب تقلصات عضلية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عاما قد وصف الظروف بأنها “قاسية” في وقت سابق من البطولة.

ولم يتمكن ديوكوفيتش المصنف الرابع، الذي حصل على أول كسر للإرسال في المباراة ليتقدم 3-1 في المجموعة الافتتاحية قبل أن يتعرض لإصابة في ساقه، من كسر إرسال مونار خلال المجموعة الثانية، التي فاز بها المصنف 41 عالميا بعد معركة استمرت 75 دقيقة.

وانحنى اللاعب الذي نال 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من شدة الإرهاق واحتاج إلى مزيد من الرعاية الطبية قبل أن يحسم المجموعة الثالثة الحاسمة بعد كسرين للإرسال في توقيت جيد.

وانهار ديوكوفيتش على أرض الملعب بعد فوزه بالمباراة. ومن المقرر أن يواجه زيزو بيرجس في دور الثمانية.

وفي وقت سابق من اليوم، انسحبت إيما رادوكانو من مباراتها في بطولة ووهان المفتوحة ضد آن لي بعد معاناتها من الإرهاق وفحص ضغط دمها في فترة ما بعد الظهيرة الحارة والرطبة.

وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين إنه سيدرس تقديم قاعدة رسمية لدرجات الحرارة القصوى المسموح بالتنافس خلالها.