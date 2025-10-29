دي بروين يخضع لجراحة ناجحة بعد إصابة في الفخذ

قال نادي نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن لاعب الوسط كيفن دي بروين خضع لجراحة ناجحة لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في الفوز 3-1 على إنتر ميلان.

وتعرض دي بروين للإصابة عند تسجيله الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء إذ أمسك الدولي البلجيكي الجزء الخلفي من فخذه الأيمن قبل أن يغادر الملعب.

وكشفت فحوصات لاحقا عن وجود “إصابة من الدرجة الأولى” مما استدعى التدخل الجراحي.

وقال نابولي في بيان “كما كان مخططا، خضع كيفن دي بروين لجراحة اليوم في أنتويرب بعد إصابة من الدرجة الأولى في الفخذ الأيمن”.

وأضاف “تكللت العملية بالنجاح التام. وسيواصل دي بروين… المرحلة الأولى من عملية إعادة التأهيل بعد الجراحة في بلجيكا”.

ولم يقدم نابولي إطارا زمنيا لعودة اللاعب المخضرم (34 عاما).

ودي بروين لديه تاريخ من المشاكل في عضلات الفخذ الخلفية وخضع لجراحة سابقة في 2023 حين كان يلعب في مانشستر سيتي.

ويستضيف نابولي متصدر الدوري الإيطالي فريق كومو صاحب المركز السابع يوم السبت.