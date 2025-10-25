دي بروين يسجل ويغادر مصاباً في فوز نابولي على إنتر بالدوري

حقق نابولي فوزا مهما 3-1 على ضيفه إنتر ميلان اليوم السبت في قمة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم‭ ‬سجل فيها كيفن دي بروين من ركلة جزاء قبل أن يغادر الملعب مصابا، فيما أضاف سكوت مكتوميناي وأندريه-فرانك زامبو أنجيسا هدفين حسما النقاط الثلاث.

واعتلى نابولي بهذا الفوز صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على ميلان، الذي تعادل بشكل مفاجئ مع بيزا أمس الجمعة. ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 15 نقطة، متساويا مع روما، صاحب المركز الرابع، الذي سيخوض مباراته غدا الأحد.

وبعد مرور نصف ساعة من اللعب تسبب هنريك مخيتاريان لاعب إنتر في ركلة جزاء إثر عرقلته لجيوفاني دي لورينزو.

ونفذ دي بروين ركلة الجزاء بهدوء، لكن بدلا من الاحتفال، أمسك على الفور بفخذه الأيمن متألما. وسارع زملاؤه لمواساته بينما بدا عليه الألم الشديد، قبل أن يجبر على مغادرة الملعب.

وشهد الشوط الثاني أجواء حماسية في ملعب دييجو مارادونا، إذ ضاعف سكوت مكتوميناي تقدم نابولي في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة، بعدما استقبل تمريرة طويلة متقنة من ليوناردو سبينازولا وسددها بدقة داخل الشباك.

وسجل هاكان شالهان أوغلو هدف إنتر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59 احتسبها الحكم إثر لمسة يد على أليساندرو بونجيورنو.

وبعد لحظات اندلع شجار حاد في المنطقة الفنية، أسفر عن حصول أنطونيو كونتي مدرب نابولي على بطاقة صفراء، إثر اشتباكه مع لاعبي إنتر ميلان.

وفي الدقيقة 66، تألق زامبو أنجيسا في هجمة مرتدة سريعة، إذ تجاوز دفاع إنتر، قبل أن يسجل الهدف الثالث لنابولي بهدوء.

وانضم دي بروين إلى قائمة المصابين المتزايدة في نابولي، والتي تضم أيضا راسموس هويلوند وستانيسلاف لوبوتكا وحارس المرمى أليكس ميريت.