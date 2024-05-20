دي تسيربي يودع برايتون ويتطلع لتدريب فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز

عقب الهزيمة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد أمس الأحد قال المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي إنه يأمل في تولي تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيله عن برايتون آند هوف ألبيون مع نهاية الموسم.

وتولى دي تسيربي (44 عاما) تدريب برايتون في سبتمبر أيلول 2022 خلفا لسلفه جراهام بوتر وحقق تأثيرا مباشرا على الفريق عندما قاده للحصول على أفضل مركز له في دوري الكبار في نهاية الموسم وهو المركز السادس وقاده أيضا للتأهل للعب على المستوى الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

وقال دي تسيربي بعد آخر مباراة لفريقه في الموسم “كان يوما صعبا لكنه كان يوما مميزا. وعلى مستوى العلاقة كانت هذه واحدة من أهم التجارب في حياتي.”

وردا على سؤال حول المستقبل قال دي تسيربي “لم تصلني أي عروض من أي أندية. في الوقت الحالي لا يوجد شيء.

“آمل أن أعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أعرف أين أو متي. لكني شرفت بالعمل في الدوري الممتاز.

“لقد كانت فرصة هائلة منحتني فرصة التعرف على هذا النادي وعلى هذه المدينة وعلى هذا الجمهور ولن أنسى أنا كل هذا.”

وأنهى برايتون الموسم الحالي محتلا المركز 11 بين فرق البطولة العشرين كما تأهل لدور 16 في الدوري الأوروبي.