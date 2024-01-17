دي مينو أمامه المزيد ليظهره في أستراليا المفتوحة للتنس

كان أليكس دي مينو في حالة رائعة مؤخرا لكن بعد فوزه في مباراة الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمام ماتيو أرنالدي الأربعاء قال المصنف العاشر إنه لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته.

وتغلب دي مينو، الذي تفوق على نوفاك ديوكوفيتش وألكسندر زفيريف وتايلور فريتز في كأس يونايتد للفرق المختلطة، على أرنالدي 6-3 و6-0 و6-3 ليتأهل للدور الثالث للعام الرابع تواليا.

وبينما حقق لاعب التنس الأول في أستراليا في النهاية فوزا مريحا الأربعاء، فقد بذل جهدا كبيرا في المجموعة الأولى أمام أرنالدي واضطر في مناسبتين إلى إنقاذ فرص لكسر إرساله للحفاظ على تقدمه المبكر.

كما فقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تركيزه لفترة وجيزة قرب نهاية المباراة ليكسر أرنالدي إرساله بينما كان متقدما 3-1 في المجموعة الثالثة رغم أنه تعافى جيدا ليحقق الفوز.

وقال دي مينو للصحفيين “أشعر أنني في وضع جيد لكن لدي الكثير لأظهره. فزت بما يكفي من مباريات هذا العام وأصبحت أعرف نوعا ما كيفية الفوز في مختلف الظروف.

“أعتقد أنني قمت حتى الآن بما كان علي فعله للفوز بالمباريات. ربما لم يكن هذا هو أفضل مستوياتي.

“واجهت منافسين اثنين وربما لم أحصل على فرصة للعب بشراسة كما أريد لأنهما يمتلكان أسلحة قوية. لكنني أعتقد أن لدي الكثير لأظهره”.

وسيواجه دي مينو بعد ذلك الإيطالي الصاعد من التصفيات فلافيو كوبولي.